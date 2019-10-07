Под Петербургом школьник изнасиловал шестилетнюю девочку

В городе Тихвин Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства, при которых была изнасилована шестилетняя девочка. Подозреваемым в уголовном деле проходит 14-летний подросток, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Известно, что юноша учится в спецшколе открытого типа, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, так как раньше он уже совершал различные правонарушения, также на его счету есть преступления.

Раньше школьник жил в Тихвине, потом его семья переехала в Петербург, но в этом городе Ленобласти он бывает. Во время недавней поездки он познакомился на улице с шестилетней девочкой и пообещал угостить ее конфетами.

Девочка поверила, школьник завел ее в подъезд и изнасиловал под лестницей.

В полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки.

Сам школьник сейчас задержан. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. В региональном СК не скрывают, что будут настаивать на аресте.