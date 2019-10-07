Какой вид предпринимательства - древнейший на Руси? Конфликт между какими странами вылился в Столетнюю войну? Что означало слово "дуван" у казаков? Проверить эти и другие исторические знания смогут участники исторического тестирования, которое пройдет 13 октября в Санкт-Петербурге.

Придумали и проводят его уже в четвертый раз студенты и выпускники СПбГУ, объединившись в команду под названием "Исторический максимум". Кстати, проект поддержал Фонд президентских грантов.

В тесте 30 вопросов по русской и мировой истории. Составляли их специалисты исторического факультета СПбГУ. Можно выбрать три уровня сложности: "новичок", "любитель" или "историк". Справиться с испытанием необходимо быстро: на все про все - полчаса. Для сравнения: ЕГЭ по истории длится почти 4 часа, в этом году в нем было 25 заданий. Но там, правда, нет вариантов ответа.

Принять участие может каждый. Тест анонимный - свой результат узнаете только вы.

- Наша главная идея - сократить дистанцию между академическим знанием и массовой исторической памятью, - говорит руководитель проекта "Исторический максимум", магистрант СПбГУ Валентина Чикина. - Анонимное тестирование позволяет понять свой уровень знаний, задуматься над неизвестными ранее темами, дает толчок к саморазвитию.

А еще это фактура для исследований: налицо картина общего уровня исторических знаний. Выяснилось: много пробелов в знании новейшей истории России. А хуже всего знают категорию "общемировое прошлое".

Около ста лучших участников теста в декабре встретятся на Всероссийском молодежном форуме: напишут эссе, пройдут исторический квест. А в финале сразятся за звание лучшего в формате интеллектуального соревнования "Своя игра".