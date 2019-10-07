Туристы назвали Петербург самым европейским городом России

В борьбе за звание российского города, больше всего похожего на Европу, с большим отрывом победил Санкт-Петербург. Северной столице отдали пальму первенства более половины опрошенных путешественников.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Aviasales, более 120 тысяч туристов были опрошены агрегатором, в итоге был составлен список самых европейских российских городов.

Учитывались также мнения, оставленные гостями в соцсетях. В пользу Санкт-Петербурга говорит его европейская архитектура, также помог формированию "европейского" имиджа прошлогодний чемпионат мира по футболу, сделавший, по мнению респондентов, центр города на Неве полностью "заграничным".

На втором месте списка обосновался Калининград, за самый западный областной центр России проголосовали 34 процента опрошенных. В качестве своих доводов они обращали внимание на менталитет местных жителей, которые гости города нашли отличающимся от образа мыслей жителей других регионов. Также европейское впечатление оставили образцы прусского зодчества.

Европейские черты отыскали в Казани десять процентов туристов. Они были впечатлены тем, как этот город сочетает православные и мусульманские традиции. Кроме того, здесь находится одна из известных "падающих" башен Европы. Туристы также положительно оценили развитую инфраструктуру, хорошее состояние средневековых памятников и красоту набережных. Список лидеров замыкает Йошкар-Ола: центр столицы Республики Марий-Эл стилизован под Амстердам и это произвело большое впечатление на шесть процентов опрошенных.