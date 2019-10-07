В Эрмитаже покажут исполинскую семитонную скульптуру

В Государственном Эрмитаже продолжается ежегодный проект "Скульптура во дворе". В этом году его резидентом станет современный испанский скульптор и художник Жауме Пленса: петербургской публике будет представлена его семиметровая работа "Карлота".

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, скульптура, представляющая женскую голову, сконструирована так, что зрители оказываются обманутыми оптическим эффектом. Издали кажется, что скульптор при создании работы соблюдал все пропорции, но по мере приближения к объекту становится заметно, что чугунная фигура вытянута и искажена. Это является особенностью многих творений Пленса, которые украшают ландшафты многих городов, включая такие, как Токио, Чикаго, Лондон.

Жауме Пленса известен также своей работой над многочисленными общественными пространствами, а также оперными и балетными постановками.

Экспонирование "Карлоты" продлится в Большом дворе Эрмитажа с 8 октября по начало апреля. В пресс-службе музея затруднились ответить на вопрос "РГ", посетит ли Санкт-Петербург сам автор скульптуры.