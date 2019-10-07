В карельском поселке волк напал на мальчика

Жителей поселка Надвоицы Сегежского района терроризирует волк. В соцсетях даже появилась информация о том, что зверь выскочил из кустов и укусил мальчика.

К счастью, его отец находился рядом и спугнул хищника. ЧП произошло на улице Металлургов, где в дворе нет освещения. Многие пользователи засомневались и уверены, что женщина просто перепутала волка с собакой. Однако на видео заметно, что именно волк разгуливает в этом районе поселка.

В Минприроды Карелии заявили, что уже начались оперативные мероприятия по поиску зверя. Привлечены десять охотников и сотрудников полиции. С первых попыток устранить хищника не удалось. Все необходимые меры для удержания ситуации под контролем приняты.