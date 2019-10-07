В Новгородской области школьник сломал обе руки на уроке физкультуры

Сотрудники прокуратуры Пестовского района Новгородской области завершили проверку по факту травмирования ученика восьмого класса на уроке физкультуры.

Как сообщают в ведомстве, это произошло в средней школе № 1 имени Кузнецова города Пестово. Во время урока физкультуры, который проходил на спортивной площадке, мальчик получил переломы обеих рук. Непосредственно с выполнением заданий учителя травма не связана. Школьник забрался на забор и упал оттуда.

В прокуратуре пришли к выводу, что, в случившемся виновата педагог: она нарушила закон "Об образовании в РФ", допустив "бесконтрольное пребывание ученика на территории спортивной площадки".

По итогам проверки прокуратуры внесла представление директору школы. Учительнице физкультуры объявлен выговор.