В Петербурге мужчину осудили за вывод из РФ миллиарда рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу Александра Булатова, который обвинялся в совершении валютных операций с помощью подложных документов (статья 193.1 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дело, о котором идет речь, началось шесть лет назад. В 2013-2014 годах подельница Булатова Елена фон Мессинг (гражданка Финляндии) разработала преступный план и вовлекла в него подсудимого. В первой половине 2014 года Александр Булатов создал юридическое лицо, основным видом деятельности которого заявлялась неспециализированная оптовая торговля, и занял должность генерального директора. Фирма заключила контракт с компанией, подконтрольной финской предпринимательнице, о продаже оптических дисков с якобы дорогостоящим программным обеспечением. Однако, как говорится в материалах уголовного дела, фактически исполнять договор никто не собирался. Главной целью было создание видимости внешнеэкономической деятельности и вывод денег за пределы РФ.

Пользуясь подложными документами, Булатов незаконно выводил за рубеж деньги в иностранной валюте. Согласно материалам суда, общая сумма банковских переводов, совершенных с мая 2014-го по декабрь 2015 года, составила 1,130 миллиарда рублей.

Подсудимый вину признал частично. Он объяснял, что был обманут. Его, ничего не понимающего в бизнесе, Елена фон Мессинг (о ней он отзывался как о человеке с незаурядными способностями) использовала вслепую, выдавая желаемое за действительное.

Суд назначил Александру Булатову наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Что же касается Елены фон Мессинг, то еще в декабре 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга вынес постановление о ее заочном аресте.