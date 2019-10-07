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07.10.2019 07:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo. С тяжелыми травмами с остановки госпитализировали 44-летнюю женщину, ожидавшую автобус, пенсионерку, стоявшего рядом, спасти не удалось, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Евгения Цинклер
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Предварительной причиной ДТП стало то, что за несколько секунд до вылета на остановку, автомобиль Ford Mondeo столкнулся с KIA, от удара машина потеряла управление.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ЧП, в частности, причину, по которой столкнулись иномарки.

Очевидцы происшествия в социальных сетях утверждают, что автомобиль Ford Mondeo ехал на большой скорости и именно эта иномарка нарушила правила и столкнулась с KIA, что привело к ДТП. Водители автомобилей не пострадали.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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