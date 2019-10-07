В Вологде педагогам компенсируют большую часть аренды жилья

В Вологде в соответствии с программой по поддержке педагогов тем учителям, кто переедет из других регионов и устроится работать в местные школы, будут компенсировать 75 процентов от стоимости аренды квартиры. На участие в этом проекте уже заявились первые 11 человек.

Кадровый дефицит в городе отмечается среди преподавателей математики, физики, информатики, английского и русского языков, а также литературы. С 1 июля по 1 сентября в образовательные учреждения устроились на работу 66 человек, а часть вакансий была заполнена путем перераспределения нагрузки. Но, несмотря на это, на сегодня остается потребность в 158 учителях.

Среди тех, кто изъявил желание участвовать в программе - учитель начальных классов школы N 16 Марина Юматова. Работать в этом учебном заведении она начала с сентября - следовательно, уже в октябре получит первую компенсацию.

- Я пришла в городскую администрацию, где мне подсказали, где сейчас требуются педагоги. Как оказалось, очень востребована профессия учителя начальных классов. Я выбрала для себя подходящую школу, и меня проконсультировали, как получить компенсацию, а также какие для этого необходимы документы, - рассказала Марина Юматова.

Однако, как выяснилось на встрече молодых педагогов с мэром Вологды Сергеем Воропановым, сдавать педагогам квартиры хотят далеко не все владельцы жилья. Воспитатель Елена Ершова, например, рассказала, что она столкнулась с проблемами при оформлении документов.

- Не все арендодатели готовы работать с программой. Когда я снимала одну квартиру, то хозяин отказался это делать, и мне пришлось искать новое жилье, чтобы получить деньги на аренду, - отметила Елена Ершова.

Чиновники заявили, что возьмут данную ситуацию на контроль и составят подробную инструкцию для молодых педагогов, желающих получить эту меру поддержки, с указанием полного перечня необходимых документов. Также в администрации разработают реестр арендодателей, готовых работать в рамках данной программы.

Однако нехватка педагогов актуальна не только для Вологды, но и для всей области в целом. Каждый четвертый педагог региона пенсионного или глубоко пенсионного возраста, а школам необходимо как минимум 838 учителей. В 2019 году два университета Вологодчины выпустили около 500 специалистов, но среди них нет учителей биологии и химии, физики, математики, которые так нужны в школах, и особенно в сельских.

В области готовы поддерживать учителей, пожелавших уехать из крупных городов.