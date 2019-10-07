В северных регионах страны набирает обороты движение помощи сельским библиотекам. Если человеку приходится избавляться от книг, их больше не нужно оставлять на окне в подъезде в надежде, что те будут подобраны культурными соседями. Книжки можно отправить в конкретные сельские библиотеки, которым, как выяснилось, они очень нужны.

Для этого создана группа в одной из соцсетей, где выложены списки библиотек Архангельской, Вологодской и других областей с указанием необходимой литературы. Владелец книг также может сам предложить их библиотекарям. Если спрос и предложение совпадут, останется только отправить посылку в глубинку.

Движение "Помощь сельским библиотекам Русского Севера" организовали волонтеры, которые занимаются восстановлением старинных храмов этого края. - Началось с того, что мы искали в Вологодской области места, где жил известный советский писатель Юрий Коваль, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" учитель русского языка и литературы из Москвы Маргарита Баева. - Заходили в сельские библиотеки, и практически в каждой была одна и та же проблема: новых книг нет, читать нечего. А когда мы взялись за восстановление храмов, первыми нам помогали именно библиотекари - настоящие хранители культуры. Мы тоже решили им помочь и обратились к людям с призывом поделиться книгами.

За один месяц библиотеки получили примерно 2500 книг. Доброму делу мешает только высокая стоимость посылок, поэтому общественники стараются отправлять литературу, договариваясь с пассажирами или проводниками поездов, а чаще всего сами везут в глубинку тяжелые сумки.

Особая нужда - в хорошей детской литературе, которая выходит из строя быстрее всего. В некоторых деревнях не хватает даже школьной классики. Взрослые сельчане будут рады современным авторам, а также тематическим журналам. Конечно, библиотечные фонды пополняются и за счет бюджета, но очень медленно.

- В прошлом году мы получили от волонтеров более 2600 книг, - отмечает директор Виноградовской библиотечной системы Оксана Мухорина. - Особенно рады поступлениям сельские библиотеки. Ведь во многих деревнях это единственные центры культуры, и там живут самые благодарные читатели.