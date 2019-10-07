В крымском парке "Тайган" родилось трое львят

В Белогорском районе Крыма в парке львов "Тайган" в минувшие выходные львица по кличке Лиза родила троих детенышей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе парка.

Львята, пол которых пока неизвестен сотрудникам парка, находятся рядом с мамой.

- Лиза - молодая львица, ей года четыре, - рассказала "РГ" пресс-секретарь "Тайгана" Татяьна Алексагина. - Сама попросилась рожать в отдельный вольер. Она не очень контактна. Кто папа львят, не знаем.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время должна родить львица Мама Чоли.

- Она - опытная, обычно просится в вольер перед родами. Вот недавно попросилась, - пояснили в парке и добавили, что роды у львиц осенью - не очень распространенное явление.

- Мы их называем "листопадниками", - подчеркнули в "Тайгане".

Это не первое пополнение львиного семейства в 2019 году: так, в марте в "Тайгане" родилась пара редких белых львят.