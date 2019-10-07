В Крыму осудили "виртуального" наркоторговца

Сотрудники полиции изъяли у крымчанина более пяти килограммов синтетических наркотических веществ, предназначенных на продажу через интернет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, 24-летний житель Джанкойского района занимался незаконным сбытом так называемой соли.

- Ему было известно о бесконтактном способе сбыта наркотиков. Найдя на одном из ресурсов объявление с предложением работы по "закладкам синтетики", он решил таким образом заработать, - рассказали в МВД.

Дилер получал информацию о местонахождении партий наркотиков, изымал их, фасовал в более мелкие и создавал тайники для закладчиков. Затем он направлял потребителям геоданные и фотографии с местом, где находятся пакеты.

В арендуемом обвиняемым гараже полицейские обнаружили более 160 свертков с синтетическим наркотиком, расфасованным в пакеты от одного до 50 граммов, сверток с порошком массой около килограмма, а также весы, упаковочные материалы, мобильную технику, блокноты, банковские карты. Крымчанин указал на сделанные закладки.

Всего у него изъяли более 51 тысячи доз. Наркодилера осудили на семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.