В Минтрансе назвали дату пуска грузовых составов по Крымскому мосту

Грузовые поезда начнут ходить по железнодорожной части Крымского моста в июне 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Движение по железной дороге на мосту откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с ним. Двухпутные дороги свяжут мост с сетью дорог на материке и полуострове, уточняют в Минтрансе.

Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце 2019 года. Она обеспечит запуск движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Грузы пойдут по мосту на втором этапе.

Предложения по срокам открытия грузового движения Министерство транспорта документально оформило и передало в правительство, говорится в сообщении ведомства.

Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена во время подготовки территории к строительству.