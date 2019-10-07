Сегодня рынок предлагает огромное количество дорогой бытовой техники. Соответственно, растет число претензий покупателей, которые, к примеру, приобрели навороченный кухонный комбайн, включили, а он напрочь отказывается работать. Понесли его обратно в магазин, а там обменять товар или, на худой конец, вернуть деньги - отказываются.

Как правильно и по закону должен вести себя в подобной ситуации пострадавший гражданин, разъяснил Верховный суд РФ на примере одного спора. Правовые нормы, действующие в подобных ситуациях, могут оказаться полезными очень многим.

А начался спор с того, что некая гражданка, жительница Краснодара, приобрела вещь, о которой давно мечтала, - дорогую кофемашину. Но насладиться свежесваренным кофе не получилось, так как техника работать отказалась. Цена неработающей машины впечатляет - 130 тысяч рублей. Поэтому покупательница приложила все усилия, чтобы вернуть деньги. Но полюбовно договориться с продавцом не вышло. Пришлось идти в местные краснодарские суды. Правда, до судов гражданка написала импортеру кофемашины заявление и в нем потребовала вернуть деньги. Компания сделать это отказалась. Потом был Первомайский районный суд Краснодара. Он назначил экспертизу, которая установила, что причиной неисправности кофемашины стал технический дефект. Поэтому районный суд решил взыскать с импортера полную стоимость кофемашины плюс неустойку в 10 тысяч рублей, еще и штраф - 67 тысяч рублей плюс судебные расходы.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение районных коллег с расчетами по деньгам , но добавил один пункт - он обязал истицу вернуть продавцу неисправную кофемашину.

Когда дело дошло до Верховного суда РФ, то его Судебная коллегия по гражданским делам подчеркнула несколько важных моментов в этом споре. Высокий суд сказал, что товар классифицируется как "технически сложный". И напомнил про Гражданский кодекс. Так, в статье 503 Гражданского кодекса сказано, что покупатель, если ему продали товар ненадлежащего качества, имеет право потребовать его замены или возврата денег. А в пункте 1 статьи 476 того же Гражданского кодекса сказано следующее - продавец отвечает за недостатки товара только в том случае, если покупатель докажет, что они были до покупки.

Покупку можно вернуть в течение 15 дней, в противном случае, если срок дольше, должны соблюдаться следующие условия.

Первое - у товара должен быть существенный недостаток. Второе - были нарушены сроки устранения недостатков товара. Третье - товар нельзя было использовать в гарантийный срок более чем 30 дней из-за исправления различных недостатков.

В нашем случае с кофемашиной 15 дней прошли, так что истице предстояло доказать наличие "существенных недостатков". Но краснодарские суды этого не установили.

Затем Верховный суд перешел к Закону "О защите прав потребителей". Абзац 2 пункта 3 статьи 18 закона о защите потребителей говорит о том, что можно получить деньги за товар в случае неисправностей, если вернуть сам товар производителю. При этом сам производитель должен убедиться в том, что товар был некачественным.

Продавец отвечает за недостатки товара лишь в случае, если покупатель докажет - они были до покупки

Но в нашем споре у фирмы, продавшей кофемашину, такой возможности не было. Они отправили покупательнице письмо, где предложили ей обратиться в сервисный центр, чтобы проверить кофемашину и получить акт технического состояния. Но гражданка технику не предоставила.

Верховный суд подчеркнул - ответчик не имел возможности убедиться в обоснованности требований недовольной покупательницы. Краснодарские суды на этот важный момент почему-то внимания не обратили.

Разъяснив все это, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Продажа и последующий возврат товаров - тема для Верховного суда совсем не редкая. В 2018 году Верховный суд уже включал подобные вопросы в свой "Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг".

В этом обзоре Верховный суд разъяснял, что суды должны учитывать как юридически значимое обстоятельство тот факт, предпринимал ли потребитель попытки вернуть товар.

"Для правильного разрешения спора суду надлежало установить, предпринимались ли действия по возврату товара, имеющего недостатки, обществу для выполнения последним обязанности по проведению экспертизы товара и добровольному удовлетворению требований потребителя о возврате уплаченной за товар суммы", - говорится в обзоре.