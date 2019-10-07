Больше 1200 человек посмотрели прямой эфир Дмитрия Артюхова в Instagram

Глава Ямала в очередной раз провел прямой эфир с жителями региона в Instagram, чтобы в режиме реального времени ответить на самые острые и наболевшие из поступивших вопросов и выслушать предложения ямальцев. На этот раз он для общения выбрал субботу, вечер, чтобы как можно больше людей могли следить за беседой

Дмитрий Артюхов не раз говорил о важности личного общения с жителями округа. Он убежден, что власть должна быть открыта и для этого необходимо использовать все современные возможности, включая соцсети. Отметим, в недавней поездке по Ямалу как раз обсуждались проблемы и вопросы, многие из которых были присланы главе региона в Instagram.

В результате за прямым эфиром Дмитрия Артюхова в минувшую субботу следили больше 1200 человек. По традиции все вопросы, на которые глава Ямала не успел ответить лично, обязательно поступят в работу его коллегам, членам правительства Ямала. Вот лишь часть самых значимых проблем и вопросов, которые интересуют ямальцев.

Когда снесут последнее аварийное жилье

Хватит обманывать и называть под разными предлогами аварийные дома пригодными для жизни. Такое заявление сделал Дмитрий Артюхов в ходе прямого эфира. Глава Ямала подчеркнул, что их надо сносить и расселять как можно быстрее.

- Да, это нельзя сделать по щелчку. Много процедур - земля, деньги. Но эта задача для меня самая главная, - подчеркнул глава Ямала.

Отметим, Дмитрий Артюхов принял решение об усилении мер по реализации региональной программы переселения из аварийного жилья. До 2024 года включительно будут расселены нуждающиеся в этом ямальцы с одного миллиона квадратных метров такого жилья. А это означает, что порядка 70 тысяч жителей региона получат новое жилье. К концу октября станут известны адреса домов, подлежащих расселению.

Что будет с очередью на землю

В очередь на земельные участки могут вернуться семьи, выбывшие из нее из-за достижения детьми предельного возраста, дававшего право льготного получения участков. Об этом Дмитрий Артюхов сообщил во время прямого эфира, при этом дал поручение правительству по решению этой проблемы.

- Поручаю проработать вопрос возвращения в очередь тех, кто выбыл только потому что дети выросли, а семьи так и не успели получить положенную им землю. Это несправедливо, это надо исправить, - подчеркнул губернатор.

Дадут ли субсидии на авиабилеты

Дмитрий Артюхов анонсировал увеличение количества авиарейсов на Ямале, которые будут субсидироваться.

- Все билеты дорожают, а мы постараемся, чтобы они дешевели. Не по всем, но по основным рейсам сделаем, - подчеркнул глава Ямала.

Нашлось и решение проблемы. С 1 ноября "Аэрофлот" прекращает выполнять рейсы из Москвы в Салехард и обратно. Жителей восточной части округа это беспокоит. Национальный перевозчик летал в удобное время, маршрут был востребован. Дмитрий Артюхов успокоил подписчиков: на этот рейс уже ищут перевозчика. При этом существующие рейсы "Ямала" сохранятся и станут дешевле.

- С 1 ноября мы замещаем рейсы "Аэрофлота" новыми, которые будут проходить примерно в прежнее время, потому как существующее расписание авиакомпании Ямал не всем удобно, это ночные рейсы, для детей это очень тяжело. Сейчас, как летал "Аэрофлот", будет летать наш перевозчик, - отметил губернатор.

Скоро ли начнут строить мост через Обь

В октябре документы на мост через Обь должны поступить в Главгосэкспертизу, рассказал губернатор. После прохождения всех официальных процедур начнутся дальнейшие работы.

Дмитрий Артюхов отметил, что объект сложный, предстоит возвести мост через мощную реку - почти два с половиной километра. Мост через Обь - федеральный проект, но Ямал в свою очередь прилагает максимальные усилия, чтобы он был реализован как можно быстрее.

- Постоянно занимаюсь этим лично, в ходе каждой поездки в Москву стараюсь ускорить строительство, - отметил Дмитрий Артюхов. - Это будет один из крупнейших проектов в системе российских железных дорог. Жители Ямала пока не видят первых опор, и кажется, что для строительства моста ничего не делается, но уверяю, на самом деле работы ведутся. Ямал решил взять на себя финансирование строительства автодорожной части, и это требует от нас очень хорошей проработки части проекта, за которую мы отвечаем. Имеются ввиду гидрологические изыскания - в этой части Оби очень "непростое" дно. И все же могу точно сказать, что мы этот мост построим.

Когда пустят Северный широтный ход

Глобальный проект Северный широтный ход поддерживает руководство России и лично президент. Ему быть, заявил Дмитрий Артюхов.

- Конечно, хочется, чтобы стройка шла быстрее, - отметил глава Ямала, - но это проект, реализуемый в рамках федеральной концессии. Мы стараемся "подносить снаряды", как можем. Для Ямала СШХ имеет большое значение. Будет создано более тысячи рабочих мест, эта большая стройка очень значима для местного строительного комплекса. Мы максимально подтягиваем к ней ямальские компании. Строительство СХШ будет стимулировать развитие и других значимых проектов в регионе. Всем очевидно, что инфраструктура - это то, что реально создает будущее. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы начать строить как можно раньше.

Напомним, президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи подтвердил намерение федеральных властей построить на Ямале железнодорожную ветку Бованенково - Сабетта (СШХ-2). Он, в частности, заявил: "Еще один перспективный маршрут: Арктика - Сибирь - Азия. Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь - центр Евразии - соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов. Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта… Реализацию всего комплекса проектов "Северный широтный ход" намерены ускорить и завершить…".

Почему сложно записаться к врачу

Главная причина - недостаточное количество специалистов.

- Ямалу нужно больше врачей. На сегодняшний день для решения этой проблемы созданы порядка 60 новых ставок врачей по тем направлениям, которые больше всего востребованы в регионе. Это офтальмологи, неонатологи, врачи общей практики, - констатировал глава региона.

Он рассказал, что недавно посещал Салехардскую окружную больницу. Ставки там созданы, возможность брать врачей есть.

- Здесь уже "шайба" на стороне больницы - нужно искать специалистов, - отметил Артюхов. - Но и власть в свою очередь не оставит медицину один на один с этой проблемой. Жильем и подъемными будем обеспечивать. Необходимо, чтобы врач выезжал в наш регион на понятные и привлекательные для него условия, - констатировал губернатор.

Когда достроят мост через Пур

Уверен, что мост будет возведен с опережением на год от запланированного, то есть, не в 2021 году, а уже в следующем - 2020 мы сможем по нему проехать, сообщил Дмитрий Артюхов.

- 30 лет мы этого ждали, - отметил он. - Сейчас есть все условия для того, чтобы запустить движение по мосту уже в следующем году. Это для жителей востока нашего региона будет долгожданным событием.

Напомним, в декабре 2018 года правительство Ямала подписало концессионное соглашение о строительстве моста через реку Пур с региональной инфраструктурной компанией. Впервые в истории дорожного хозяйства округа проект по строительству такого крупного объекта реализуется на условиях государственно-частного партнерства.

И кому достанется легендарная LAD

Дмитрий Артюхов подарит LADA XRAY, на которой он проехал по ямальским дорогам.

- Мы определим самую достойную семью или общественную организацию и передадим машину, - отметил он.

Как уже сообщала "РГ", губернатор Ямала Дмитрий Артюхов лично за рулем отечественной машины совершил большую рабочую поездку по региону. Его задача состояла в том, чтобы узнать реальное положение дел из первых уст, из общения с людьми, самостоятельно проехать по дорогам региона, изучить проблемы на местах, а не из докладов окружения. В общей сложности поездка продолжалась восемь дней, он проехал 1200 километров, посетив 11 муниципалитетов региона.