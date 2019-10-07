На фестивале "Россия" победил фильм о выживании киностудии в 90-х

ХХХ юбилейный фестиваль неигрового кино завершил свою работу в Екатеринбурге, жюри назвало победителей в различных номинациях. Главный приз получил режиссер Алексей Федорченко за картину "Кино эпохи перемен" ("Кинокомпания 29 февраля") - эмоциональный рассказ о том, как выживала Свердловская киностудия в "разножанровые" девяностые.

- Те годы мы привыкли рисовать исключительно в черно-серых тонах, - говорит Алексей Федорченко. - А мы вспоминаем самые дорогие нам моменты и прекрасных людей. Начинали снимать как боевик, продолжили как экономическую комедию. В итоге получилось и смешно, и грустно.

Лучшим полнометражным фильмом документальной программы стал "Комбриг" режиссера Валерия Тимощенко (Краснодарская киностудия имени Н. Минервина): настоящий документ эпохи, потому что авторы фильма снимали своих героев - ополченцев Луганска - временами под огнем, и даже раздали им камеры.

Лучшая короткометражка - "Полет чемпиона" (режиссер Сергей Головецкий, Студия "КиноАртель", Москва). В конкурсной программе телевизионных документальных фильмов победила картина "Fermata" режиссера Олеси Фокиной (Студия "КОД-фильм+", Москва).

Фестиваль "Россия" на протяжении трех десятилетий славится тем, что дает творческий старт молодым кинематографистам, его дебютанты вскоре становятся мастерами. В этом году Приз за лучший дебют получила режиссер Джульетта Мартиросян, студентка ВГИКа имени С. А. Герасимова за картину "Необратимая химия" о проблемах современной молодежи.

Свой специальный приз "За социальный оптимизм и позитивную философию фильма" уже традиционно вручила и "Российская газета". Его получил режиссер из Екатеринбурга Павел Фаттахутдинов, чей фильм "Сны о России" (производство екатеринбургской кинокомпании СНЕГА) рассказывает о жителях села Новиково Тамбовской области. До революции тогдашняя Ново-Александровка попечением дворян Новиковых-Киреевых стала крупнейшим центром образования в дореволюционной России. И сегодня директор местного аграрного техникума Николай Поздняков, краевед Максим Медоваров, священник Павел Медведев и другие жители села по мере сил сохраняют традиции, оставшиеся от предков, и их самоотверженная работа важна для всех жителей России.

Вручение приза "Российской газеты" неожиданным образом "закольцевало" все церемонию раздачи статуэток, изображающих Музу кино на колесе Истории. Фильм "Сны о России" снят на киностудии, которую, рискуя здоровьем и жизнью спасали в девяностые герои картины "Кино эпохи перемен", и спасли (единственную в российской провинции). Многие их них сидели в зале, как и сам Павел Фаттахутдинов. Ветеран киностудии Фаттахутдинов, снявший множество картин, признался:

- Я мечтаю, чтобы именно этот фильм увидели зрители - больше, чем любой из моих фильмов, потому что именно эта тема мне сегодня особенно дорога и важна.

О том, что документальное кино не видит современный зритель, говорили все на фестивале. Из года в год ситуация не меняется: картины, снятые в большинстве своем на бюджетный деньги, после показа на фестивалях ложатся на полку и там становятся историей. Хотя по словам председателя жюри писателя Юрия Полякова, "хорошее документальное кино, которое настроено абсолютно государственно, абсолютно граждански, какое мы видели на фестивале - это гуманитарное оружие, которое давно надо было использовать, а командование все откладывает".

Но надежда на перемены к лучшему есть, и тридцать первый фестиваль обязательно состоится. А в ближайшее время, заверили в оргкомитете фестиваля, мы сможем еще раз увидеть картины-победители на традиционном же фестивале "Эхо "России".