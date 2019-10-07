На Урале директор МУП украл водонапорную башню и сдал ее в металлолом

В Челябинской области бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом за то, что украл и сдал в металлолом водонапорную башню.

Как сообщает региональная прокуратура, фигурант осенью прошлого года, будучи еще начальником коммунального МУПа, под предлогом ремонта демонтировал водонапорную башню близ поселка Опытный. Помогали ему в этом люди, которых он не поставил в известность об истинных мотивах своего поступка. А именно: ремонтировать башню обвиняемый не собирался - он сдал ее в пункт приема металлолома в Троицке. За сооружение выручил около 22 тысяч рублей.

Во время расследования мужчина полностью признал свою вину.

Дробышевскому сельскому поселению был нанесен материальный ущерб в размере балансовой стоимости башни - примерно 20 тысяч рублей. Ущерб на данный момент не возмещен, в связи с этим муниципалитетом предъявил иск.

"Прокурор Троицкого района утвердил обвинительное заключение по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения). Уголовное дело направлено в районный суд", - передает пресс-служба ведомства.