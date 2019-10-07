На Урале пассажиров задержали за курение электронных сигарет в самолете

Транспортные полицейские задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово двух пассажиров, куривших на борту самолетов.

Нарушителей выявили в минувшие выходные. "4 октября в дежурную часть поступило сообщение, что на борту лайнера, летевшего из Москвы в Екатеринбург, закурил пассажир. Аналогичная ситуация произошла шестого октября на рейсе Новый Уренгой - Салехард - Екатеринбург", - передает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

В первом случае нарушителем оказался 29-летний житель Екатеринбурга - по прилету его доставили в дежурную часть. За курение в туалете самолета электронной сигареты его привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.

Во втором случае за пагубную привычку поплатился 32-летний уроженец Пермского края - он закурил "электронку" прямо в кресле. В отношении него также составили протокол об административном правонарушении.