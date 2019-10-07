Новости

Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти" 16:10
Трамп объяснил вывод американских войск из Сирии 16:04
В Подмосковье пьяный отец насмерть раздавил своим телом маленькую дочь 16:03
Volvo и Geely будут продавать моторы всем желающим 16:03
В Саратовскую область пришла вторая волна мышиной лихорадки 16:02
Мошенник задержан за попытку взять кредит по поддельным документам 15:58
Михаил Пиотровский отправится в Сирию для подписания меморандума 15:57
В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 15:55
Организаторы подтвердили, что бой Федора Емельяненко пройдет 29 декабря 15:50
В Прикамье пенсионера будут судить за растление детей 15:43
На Урале пассажиров задержали за курение электронных сигарет в самолете 15:42
У "Матрицы" Вачовски появятся сиквел и приквел 15:42
Lada Granta в очередной раз попала под отзыв 15:37
Тепло вернется в Москву к выходным 15:33
Расшифровано проклятие возрастом 1500 лет 15:32
В Павловском Посаде преступник угнал автомобиль с трехлетней девочкой 15:23
В Кремле выступили в поддержку системы распознавания лиц 15:17
Супермодель Лия Кебеде в одежде Agnona на улицах Парижа 15:15
В Минске призывают к сотрудничеству ЕАЭС и ЕС 15:14
В Башкирии при пожаре погибли три человека 15:12
Посол России высказался об усилении роли Минска, Баку и Ташкента 15:12
В Москве ребенка с тяжелой травмой доставили в больницу вертолетом 15:10
В Москве в тоннеле загорелся автобус 15:06
На Крите найдена уникальная минойская драгоценность 15:03
В Москве появится Арт-квартал вместо Винзавода и Центра дизайна Artplay 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пассажиров задержали за курение электронных сигарет в самолете

Текст: Татьяна Воробьева

Транспортные полицейские задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово двух пассажиров, куривших на борту самолетов.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Опубликовано видео дебоша с участием Максима Аверина на борту самолета

Нарушителей выявили в минувшие выходные. "4 октября в дежурную часть поступило сообщение, что на борту лайнера, летевшего из Москвы в Екатеринбург, закурил пассажир. Аналогичная ситуация произошла шестого октября на рейсе Новый Уренгой - Салехард - Екатеринбург", - передает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

В первом случае нарушителем оказался 29-летний житель Екатеринбурга - по прилету его доставили в дежурную часть. За курение в туалете самолета электронной сигареты его привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.

Во втором случае за пагубную привычку поплатился 32-летний уроженец Пермского края - он закурил "электронку" прямо в кресле. В отношении него также составили протокол об административном правонарушении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе