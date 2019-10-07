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07.10.2019 20:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

И снова Шукшин на экране

Повторный прокат фильма "Калина красная" собирает своих зрителей
Текст: Константин Бахарев, Светлана Добрынина, Олег Корякин, Руслан Мельников, Олеся Нематова, Наталья Решетникова, Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Целыми семьями шли на отреставрированную "Калину красную" жители российских городов. Заинтересовалась фильмом Василия Шукшина и молодежь. Легендарная картина, в которую на "Мосфильме" вдохнули вторую жизнь, вышла в повторный прокат 3 октября. Корреспонденты "РГ" поговорили со зрителями, которые поделились впечатлениями от просмотра.
Первыми отреставрированный фильм Шукшина в рамках всероссийской премьеры увидели петербуржцы. Фото: Ольга Штраус Первыми отреставрированный фильм Шукшина в рамках всероссийской премьеры увидели петербуржцы. Фото: Ольга Штраус
Первыми отреставрированный фильм Шукшина в рамках всероссийской премьеры увидели петербуржцы. Фото: Ольга Штраус

Обновленная картина "Калина красная" идет на большом экране в старейшем кинотеатре Новосибирска "Победа" с 3 октября, и неизменно - в зале много зрителей. Неужели они не видели фильм, который стал последней работой Василия Шукшина? Зачем идти в кинотеатр, когда каждый может закачать на свой гаджет любой фильм, который показывают разные телеканалы?

Фото: РИА Новости.
Легендарный фильм "Калина красная" вышел в повторный прокат

"Просто Шукшин ставит перед зрителем вопросы о чести простого человека, о внутренней свободе. "Калина красная" сегодня может быть еще актуальнее, чем в годы создания фильма, - объяснил молодой человек, представившийся Никитой. Жительница Новосибирска Ольга призналась, что фильм переносит ее в детство. "Такое ощущение, что герои картины - не чужие люди, я их знаю с детских лет. Смотрю кино и вспоминаю всех родственников из деревни, курьезные случаи, связанные с ними. Все такое родное и близкое. И увидеть это на большом экране в хорошем качестве - особое удовольствие".

В Екатеринбурге "Калину Красную" показали два кинотеатра. Фильм произвел эффект "машины времени". Люди шли пересмотреть знакомое с юности кино, смеяться, переживать и плакать. "Здорово, что на большие экраны снова выходят старые фильмы, - говорит 30-летний рабочий из Екатеринбурга Константин Кутергин. - Хотел бы всю классику так пересмотреть. Не ремейки любимых лент, а именно отреставрированные оригиналы, которым современные технологии придали особый блеск. Если бы в то время у режиссеров были такие возможности..."

Несколько десятков молодых людей пришли "учиться человечности у Шукшина" (так определил один из зрителей). Некоторые приехали посмотреть картину даже из соседних городов. "Кажется, всю жизнь ждал момента, когда этот фильм выйдет на большой экран. Тысячу раз посмотрел в интернете, но это не то. Очень люблю фильмы Шукшина. Преклоняю перед ним голову. Ради встречи с таким кино 200 километров - ничто, - пояснил студент Артем Дробышев из Челябинска.

Житель Уфы Илья Спиридонов "Калину красную" в новом формате ждал с нетерпением и во время сеанса заметил детали, на которые раньше не обращал внимания. Увидел совсем другие краски, впечатлил улучшенный звук и качественное изображение. "Преображенная кинокартина на сто процентов передала пронзительный взгляд Шукшина, от которого становилось не по себе и хотелось спрятаться, - делится впечатлениями Илья. - К сожалению, старая версия не могла передать всю ту боль, тоску и горечь Егора Прокудина. А теперь все эмоции главного героя заиграли с удвоенной силой".

На картину реагировали живо, много смеялись. Реплики киногероев молодежь повторяла вслух

В Ростове-на-Дону, несмотря на будний день и 400 рублей за билет, в зале одного из популярных кинотеатров были заняты почти все места. Как говорят сотрудники кинотеатра, информация о нем распространялась за пять дней до показа в интернете. И сразу же начались звонки. "Это правда та самая "Калина"? - спрашивали ростовчане. "У ростовчан есть потребность в таком фильме", - рассказывает маркетолог кинотеатра Юля Стасенко.

На вечерний показ "Калины красной" в Казани пришла молодежь. Никакого попкорна и кока-колы. На картину реагировали живо, эмоционально, много смеялись. Многие реплики киногероев молодые люди повторяли вслух. Чувствовалось, смотрят в первый раз. Ну и поплакать публику фильм заставил.

Фото: РИА Новости
Евгений Миронов - о подлинных ценностях Шукшина

Жительницу Казани Зулейху-апу на картину привел сын Азат, который любит советское кино, но с этой лентой еще не знаком. Сама она помнит, как в молодости смотрела этот фильм в кинотеатре "Мир". И, разумеется, несметное число раз по телевизору. "Вновь и вновь хочется смотреть этот фильм, - говорит она. - Все взято из жизни. Это не наиграно". Под большим впечатлением остался и Азат. "Какое раньше кино снимали! А сейчас вкладывают бюджеты миллионы долларов - и что толку?"

Билетный контролер одного из старейших кинотеатров Петербурга "Авроры" Татьяна Александрова отмечает: публика, которая приходит "на Шукшина", особая: "Такие внимательные, умные". Многие были уверены: посмотреть обновленную версию "Калины красной" придут только возрастные зрители, охваченные ностальгией. Оказалось, это не так.

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