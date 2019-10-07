Тюмень посетила делегация из столицы Южной Кореи

Тюмень посетила с визитом делегация Курогу - самоуправляемого района столицы Южной Кореи. Сибиряки уже в третий раз, начиная с осени прошлого года, приняли представителей восточноазиатского государства, ранее сами дважды побывали у них в гостях, и отношения только крепнут. Глава города Руслан Кухарук и его коллега Сон Ли подписали документ о дальнейшем развитии дружеских и деловых отношений.

Они касаются как разносторонних культурных связей, так и бизнес-партнерства. К примеру, весной в Тюмени прошел Российско-Корейский архитектурно-строительный форум, а летом представители одной из самых известных в мире проектно-архитектурных компаний, базирующейся в Южной Корее, презентовали в правительстве Тюменской области эскизные варианты фасадов будущего международного выставочного центра, должного стать одним из лучших в Уральском федеральном округе. Здание яркого дизайна с оригинальной планировкой помещений общей площадью от 7 до 10 тысяч квадратных метров возведут, по всей вероятности, вблизи аэропорта Рощино. Корейские зодчие также представили проект многофункционального комплекса с отелем, офисами, детским тематическим парком.

Как и прошлой осенью, сеульцы в Тюмени вновь знакомились с лентами, демонстрируемыми на международном детском кинофестивале "Ноль Плюс". Они посетили некоторые знаковые туристические площадки региона и с большим любопытством выслушали рассказ о других достопримечательностях края, получивших международную известность. Побывали в технологических и индустриальных парках, встретились с местными предпринимателями, с представителями правительства области и администрации города. Делегация Курогу готова делиться богатым опытом по развитию городской IT- индустрии и реализовать совместные проекты в этой сфере.

Как ожидается, в ближайшее время корейские атлеты примут участие в соревнованиях в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", а молодежная делегация РК - в тюменском форуме "Мост".