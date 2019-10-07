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07.10.2019 14:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тюмень собирает ректоров медвузов КНР и РФ, ведущих нейрохирургов

Текст: Иван Ман
Важное для отечественного и международного медицинского сообщества событие произойдет в Тюмени с 8 по 12 октября. Здесь соберется Совет Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), пройдут Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons и совместное заседание общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

РКАМУ, которая сегодня объединяет уже 110 профильных вузов РФ и КНР, создана в 2014 году по совместной инициативе Владимира Путина и Си Цзиньпина и находится под патронажем руководителей двух государств. Непосредственное общение с коллегами из авторитетных, технологически развитых медицинских и фармацевтических университетов Поднебесной поспособствует формированию в столице Западной Сибири медицинского образовательного и научного кластера мирового уровня, созданию исследовательских лабораторий в сфере лекарственных препаратов, генетики, биоинженерии, производства медицинских изделий и оборудования, по другим направлениям. Так считает заслуженный врач РФ, главврач федерального центра нейрохирургии, почетный профессор Харбинского медуниверситета Альберт Суфианов.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Он, возглавляющий в Тюмени кафедру нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, с нетерпением ждет встречи с полуторастами ведущих нейрохирургов из КНР и других стран. В рамках симпозиума состоятся лекционные занятия, мастер-классы, показательные операции по эндоскопической нейрохирургии, хирургии эпилепсии и основания черепа. Сибирский город приобрел статус одного из центров мировой нейрохирургии, здесь проходят глубокую профессиональную подготовку специалисты из Колумбии, Саудовской Аравии, Судана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, других стран дальнего и ближнего зарубежья. Выпускников тюменской резидентуры принимают на работу лучшие клиники планеты. "Мы стоим на пороге формирования в нашем регионе "силиконовой долины нейрохирургии", - говорит Альберт Суфианов. Так что выбор площадки для проведения столь значимого форума закономерен.

Остается добавить, что подготовку к предстоящим международным мероприятиям лично курирует губернатор Александр Моор, ставящий задачу формирования за восточными склонами Урала мощного современного медицинского кластера.

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