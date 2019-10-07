В югорском поселке заметили гуляющего львенка

В поселке Белый Яр в районе стадиона местные жители заметили гуляющего львенка.

Несмотря на то, что животное вело себя спокойно, в комментариях под постом о нем отметили: по поселку дикий зверь, пусть даже и львенок, не должен так вот просто гулять".

В полиции Сургутского района "Интерфаксу" сообщили, что провели проверку и выяснили: владелец львенка во время прогулки находился неподалеку. Он рассказал, что купил животное в качестве домашнего питомца.

"Сейчас устанавливается, имеет ли мужчина право содержать его", - отметили в МВД.