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07.10.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области разбился парашютист

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

В понедельник утром в селе Логиново недалеко от Екатеринбурга в результате несчастного случая погиб парашютист.

Трагедия произошла во время тренировочного прыжка с вертолета Ми-8 с высоты 800 метров. Как сообщили в ТАСС в пресс-службе МВД области, мужчина не был новичком - этот прыжок был 35 на его счету.

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По предварительной информации правоохранительных органов, причиной трагедии мог стать парашют: основной не раскрылся, а запасной, вероятно, зацепился за шею спортсмена-экстремала. Парашютист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, несмотря на усилия врачей.

Сейчас полицейские устанавливают, кто отвечал за инструктаж при подготовке полета, и выясняют, не были ли нарушены меры безопасности при организации прыжков.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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