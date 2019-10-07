В Свердловской области разбился парашютист

В понедельник утром в селе Логиново недалеко от Екатеринбурга в результате несчастного случая погиб парашютист.

Трагедия произошла во время тренировочного прыжка с вертолета Ми-8 с высоты 800 метров. Как сообщили в ТАСС в пресс-службе МВД области, мужчина не был новичком - этот прыжок был 35 на его счету.

По предварительной информации правоохранительных органов, причиной трагедии мог стать парашют: основной не раскрылся, а запасной, вероятно, зацепился за шею спортсмена-экстремала. Парашютист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, несмотря на усилия врачей.

Сейчас полицейские устанавливают, кто отвечал за инструктаж при подготовке полета, и выясняют, не были ли нарушены меры безопасности при организации прыжков.