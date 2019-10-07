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07.10.2019 20:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обед под дымом

Школьную кухню наказали за курение поваров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Комбинату общественного питания, обслуживавшему одну из школ в городе Краснотурьинск Свердловской области, пришлось заплатить 60 тысяч рублей за курение сотрудников на рабочем месте.

Никого из поваров с поличным не поймали, но проверяющие обнаружили следы преступления: окурки, пепельницу. Этого оказалось достаточно, чтобы принять суровое решение. Как рассказали в Свердловском областном суде, минувшей весной в школе прошла совместная проверка прокуратуры Краснотурьинска и Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: iStock
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"В складском помещении пищеблока, где хранятся свежие фрукты и овощи, ревизорами были обнаружены пачки сигарет, две зажигалки и импровизированная пепельница с находящимися в ней окурками. Проверяющие пришли к выводу, что сотрудники пищеблока курят в помещении образовательного учреждения", - рассказывают в суде.

Действительно, все было похоже на то, что сотрудники кухни оборудовали на складе тайную курилку. Однако комбинат питания не согласился с выводами чиновников и попытался обжаловать в суде постановление о штрафе. Не получилось. Апелляционная жалоба была отклонена. Поэтому комбинат питания был оштрафован по статье КоАП.

"Согласно федеральному закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта запрещается, - объяснили в Свердловском областном суде. - Юридическим лицом должны приниматься все необходимые меры по недопущению курения табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг".

Кухня и продуктовый склад де-юре являются частью школы, значит, категорический запрет распространяется и на них. То, что ни у плиты, ни в подсобке не проводится занятий со школьниками, по сути, ничего не меняет. Школы и их дворы являются в целом зоной, свободной от курения. Наказать за сигарету могут любого, кто начал дымить в границах учебного заведения: учителя, родителя, сторожа. Даже самого ученика.

Правда, административная ответственность начинается с 16 лет. Так что за сигарету в зубах малолетки оштрафуют родителей, а самого горе-курильщика поставят на учет.

Кухня и продуктовый склад де-юре являются частью школы, а значит, запрет курения распространяется и на них

"Хочется отметить, что для борьбы с курением персонала на территории учебного заведения очень важна общественная активность, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Безусловно, если в Роспотребнадзор будет направлено 20 аналогичных заявлений на одну школу, это точно не останется незамеченным. И скорее всего, ведомство проведет очень тщательную проверку".

По ее словам, получив заявление о курении на территории учебного заведения, сотрудники Роспотребнадзора обязаны прийти с проверкой в школу.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"В случае выявления нарушений ведомство штрафует учебное заведение, - рассказывает Виктория Данильченко. - Разумеется, это негативно влияет на авторитет руководства школы. Конечно, если у родителей будут иметься на руках доказательства факта курения сотрудников школы или самих учителей, то есть фото- или видеосъемка, то результативность жалобы будет намного выше. Однако, здесь стоит иметь ввиду, что видео- и фотосъемка не может быть тайной. Но при этом нарушитель может попасть в ваш объектив условно случайно, например, когда вы фотографировали друга или делали селфи".

Она также подчеркивает, что если нарушители обнаружены на рабочем месте, то есть на территории школы, в первую очередь необходимо обратиться к руководству школы с требованием разобраться в ситуации и предпринять меры.

Если соответствующих действий не последует, в таком случае следует обратиться в Роспотребнадзор. Получив заявление о курении на территории учебного заведения, сотрудники ведомства обязательно отреагируют и придут с проверкой в школу. В таком случае отвечать придется уже самой администрации школы за непринятие мер.

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