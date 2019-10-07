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07.10.2019 14:26
Рубрика: Власть

Росгвардия показала, какие жетоны обяжут носить бойцов

Текст: Иван Петров
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) обнародовала проект приказа директора Росгвардии, которым будет утвержден образец и описание нагрудного знака военнослужащего, или лица, проходящего службу в войсках нацгвардии РФ и имеющего специальное звание полиции.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

О том, что росгвардейцам в скором времени планируется выдать нагрудные знаки с идентификационными данными каждого бойца не так давно рассказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. По его словам, приказ "Об утверждении образца и описании нагрудного знака" проходит этап согласований.

Согласно проекту приказа, нагрудный знак будет иметь персональный номер, по которому можно будет идентифицировать военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а также военнослужащих, выполняющих задачи по охране важных гособъектов и специальных грузов.

Отмечается, что нагрудный знак будет выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 миллиметров. На нем будет присутствовать накладка золотистого цвета в виде геральдического знака - эмблемы войск Росгвардии и накладки полукруглой формы серебристого цвета с кодом знака.

Надпись "Войска национальной гвардии РФ" будет выполнена в краповом цвете. Цвет, кстати, выбран неслучайно - именно такой окрас у беретов, которые выдают наиболее отличившимся военнослужащим Росгвардии (ранее Внутренних войск МВД) после прохождения специального экзамена. Элитных бойцов ведомства называют краповыми беретами.

Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
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Что касается шрифта нагрудного знака, то он немного вдавлен. Символы залиты эмалью также крапового цвета. Индивидуальный код, размещенный по центру нагрудного знака, представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда и двух цифр в нижнем ряду. Код будет содержать зашифрованную информацию о подразделении и о самом военнослужащем.

Крепиться нагрудный знак к обмундированию будет скрепкой, комбинированной с откидным креплением для пуговицы.

В настоящее время положение о нагрудном знаке распространяется на полицейских, а на сотрудников Росгвардии - нет. Притом, что служба выполняет многие задачи, которые ранее принадлежали органам полиции. При этом для введения в снаряжение нагрудного знака, по словам директора Росгвардии, предварительно потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях по задержанию особо опасных преступников и в проведении контртеррористических мероприятий. Поскольку фиксировались случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей угрожали.

Стоит напомнить, что в конце сентября Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться.

Кроме того в настоящее время прорабатывается вопрос о внедрении в амуницию сотрудников Росгвардии дополнительного элемента - видеорегистраторов.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия Создание в России Нацгвардии
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