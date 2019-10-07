Российская промышленность прирастает производствами

Наибольшее количество крупных инвестиционных проектов в промышленном строительстве реализуется в химической отрасли, показало исследование агентства INFOLine, - более 35 проектов строительства и реконструкции химических производств с объемом инвестиций не менее трех миллиардов рублей.

"Инвестиции последних лет в нефтегазохимию позволили стране стать нетто-экспортером ряда крупнотоннажных полимеров и сократить объемы импорта. Намеченное развитие высоких переделов в химической промышленности должно дать мощный импульс в развитии смежных отраслей российской промышленности, в частности легкой промышленности, фармацевтики, медицины, самолетостроения, кораблестроения, машиностроения, парфюмерии, косметики и других", - отмечают аналитики.

Доля экспорта российской продукции химпрома за десять лет может вырасти с нынешних 21 до 45 процентов

По прогнозу Федеральной антимонопольной службы, уровень химического производства в России к 2030 году должен превысить 6,5 триллиона рублей. Планируется снижение доли импорта химической продукции с 46 до 28 процентов и увеличение доли экспорта российской продукции глубокой переработки с 21 до 45 процентов.

Сегодняшнее состояние химического сектора топ-менеджеры крупных отечественных химических компаний и иностранных компаний, локализованных в России, оценивают позитивно, показал опрос Deloitte.

"По сравнению с прошлым годом снизилась неопределенность в отношении перспектив развития отрасли: если в прошлом году доля положительных и отрицательных оценок была примерно равна, то в этом году большинство респондентов оценивают перспективы развития в большей степени позитивно либо нейтрально. Так, более половины выразили надежду на продолжение позитивного тренда в развитии химической отрасли, а 44 процента полагают, что текущая положительная ситуация существенным образом не изменится", - сообщают эксперты.

Топ-менеджеры также назвали Топ-3 проблем отрасли: высокая налоговая нагрузка (35%), несовершенство государственного регулирования отрасли (законодательные, административные и другие барьеры) (30%) и высокая стоимость привлечения финансирования (24%).

Среди факторов, сдерживающих развитие компаний химической отрасли, большинство отмечает рост производственных затрат, физическую изношенность оборудования, нехватку квалифицированных кадров, использование устаревших технологий и небольшую долю продукции высокого передела.

"Российский рынок химической продукции действительно демонстрирует стабильность, однако сохраняются и проблемы, которые ежегодно отмечают участники отрасли, - отсутствие должных мер господдержки, низкая доля продукции малотоннажной химии, нехватка квалифицированных профессиональных кадров, высокая стоимость ресурсов", - отметила Юлия Орлова, партнер и руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям химического сектора "Делойт", СНГ.

В господдержке наметились позитивные тренды: государство в рамках плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности помогает реализовать более 100 проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. "Дополнительно необходимо усилить протекционистские меры и ввести дополнительные пошлины на импорт зарубежной малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и развивать инфраструктуру", - полагает Юлия Орлова.