Российская промышленность прирастает производствами

Новости

Москва планирует экспортировать решения в сфере "умного города" 17:41
В ФРГ начали расследование в отношении бывшей машинистки концлагеря 17:41
На Ставрополье волки покусали четырех человек 17:40
Покупать золото в слитках станет выгоднее с 2020 года 17:34
Собянин: Должны успеть открыть первые две линии МЦД в этом году 17:33
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе "Северного потока-2" 17:29
В Петербурге мужчину осудили за вывод из РФ миллиарда рублей 17:26
Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов" 17:23
Зеленский поручил упростить пересечение линии соприкосновения в Донбассе 17:23
Астраханская пенсионерка перевела "солдату из США" более 1,3 млн рублей 17:21
К Хартии адвокатур присоединился одиннадцатый участник 17:19
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 17:15
Первый краш-тест Renault Arkana: лучше Hyundai Creta, но хуже Solaris 17:15
Экс-главу управления образования Казани заподозрили в получении взятки 17:13
Приговор Даниле Беглецу оставлен в силе 17:08
Делегация РФ: Большинство стран ПАСЕ настроены на сотрудничество с Россией 17:06
Видео: в Москве мотоциклист спас юркнувшего под колеса машины котенка 17:00
Под Тверью мать и сына осудили за избиение полицейских 16:58
В Карелию впервые с гастролями приехал Архангельский театр кукол 16:40
"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов 16:35
В Липецке будут судить растлителя школьниц 16:35
Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 16:35
В Эрмитаже покажут исполинскую семитонную скульптуру 16:32
Томские ученые обнаружили в Арктике рекордный выброс метана 16:30
Участница мурманской команды КВН скончалась в Москве 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 16:44
Рубрика: Экономика

Химия поставит новый опыт

Российская промышленность прирастает производствами
Текст: Лидия Захарова
Наибольшее количество крупных инвестиционных проектов в промышленном строительстве реализуется в химической отрасли, показало исследование агентства INFOLine, - более 35 проектов строительства и реконструкции химических производств с объемом инвестиций не менее трех миллиардов рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Инвестиции последних лет в нефтегазохимию позволили стране стать нетто-экспортером ряда крупнотоннажных полимеров и сократить объемы импорта. Намеченное развитие высоких переделов в химической промышленности должно дать мощный импульс в развитии смежных отраслей российской промышленности, в частности легкой промышленности, фармацевтики, медицины, самолетостроения, кораблестроения, машиностроения, парфюмерии, косметики и других", - отмечают аналитики.

Доля экспорта российской продукции химпрома за десять лет может вырасти с нынешних 21 до 45 процентов

По прогнозу Федеральной антимонопольной службы, уровень химического производства в России к 2030 году должен превысить 6,5 триллиона рублей. Планируется снижение доли импорта химической продукции с 46 до 28 процентов и увеличение доли экспорта российской продукции глубокой переработки с 21 до 45 процентов.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии промышленное производство выросло на 10 процентов

Сегодняшнее состояние химического сектора топ-менеджеры крупных отечественных химических компаний и иностранных компаний, локализованных в России, оценивают позитивно, показал опрос Deloitte.

"По сравнению с прошлым годом снизилась неопределенность в отношении перспектив развития отрасли: если в прошлом году доля положительных и отрицательных оценок была примерно равна, то в этом году большинство респондентов оценивают перспективы развития в большей степени позитивно либо нейтрально. Так, более половины выразили надежду на продолжение позитивного тренда в развитии химической отрасли, а 44 процента полагают, что текущая положительная ситуация существенным образом не изменится", - сообщают эксперты.

Топ-менеджеры также назвали Топ-3 проблем отрасли: высокая налоговая нагрузка (35%), несовершенство государственного регулирования отрасли (законодательные, административные и другие барьеры) (30%) и высокая стоимость привлечения финансирования (24%).

Среди факторов, сдерживающих развитие компаний химической отрасли, большинство отмечает рост производственных затрат, физическую изношенность оборудования, нехватку квалифицированных кадров, использование устаревших технологий и небольшую долю продукции высокого передела.

Фото: iStock
В России решили возобновить производство кальвадоса

"Российский рынок химической продукции действительно демонстрирует стабильность, однако сохраняются и проблемы, которые ежегодно отмечают участники отрасли, - отсутствие должных мер господдержки, низкая доля продукции малотоннажной химии, нехватка квалифицированных профессиональных кадров, высокая стоимость ресурсов", - отметила Юлия Орлова, партнер и руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям химического сектора "Делойт", СНГ.

В господдержке наметились позитивные тренды: государство в рамках плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности помогает реализовать более 100 проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. "Дополнительно необходимо усилить протекционистские меры и ввести дополнительные пошлины на импорт зарубежной малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и развивать инфраструктуру", - полагает Юлия Орлова.

Экономика Отрасли Промышленность
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе