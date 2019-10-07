Российские волейболисты обыграли Египет на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу прервала неприятную серию из двух подряд поражений. В воскресенье на Кубке мира, проходящем в Японии, команда Туомаса Саммельвуо переиграла Египет - 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21).

Если поражение в трех сетах от бразильцев было воспринято российскими болельщиками сдержанно, то предыдущая неудача с Австралией (2:3) - это, конечно, сенсация со знаком "минус".

Россияне проиграли команде, которая до того не набирала очков и считается одним из аутсайдеров. Комментируя причины неудачи, игроки нашей сборной отмечали плохую подачу. К поединку с Египтом ее удалось, наконец, наладить. "Фараонов" обыграли в тяжелой борьбе, но главный тренер Туомас Саммельвуо отметил в первую очередь именно прогресс команды на подаче.

После пяти туров Кубка мира россияне идут пятыми. В следующем матче 9 октября они сыграют с Польшей.