РПЦ приняла в свою юрисдикцию бывший экзархат русских церквей Констанополя

Прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви, в повестке дня которого стоял вопрос о принятии в состав Русской Православной Церкви Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которая до этого находилась в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Вслед за архиепископом Иоанном (Реннето), обратившимся к Русской церкви с письмом, содержащим просьбу о принятии его в юрисдикцию Московского патриархата и с радостью принятым в его состав решением Синода 14 сентября, его примеру решили последовать клирики.

"Мы собрались в Сергиевом Посаде, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, - сказал перед началом заседания Синода патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - чтобы рассмотреть вопросы, которые сейчас надо обсудить и принять решения, не дожидаясь Синода, который должен был проходить по плану и по календарю".

И Синод на своем внеочередном заседании принял решение включить в состав РПЦ бывший "русский экзархат" Константинопольского патриархата в Западной Европе.

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, в работе Синода приняли участие 14 архиереев РПЦ, включая патриарха Кирилла, который по традиции возглавил заседание.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион накануне сравнил происходящие события по значимости с воссоединением Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом в 2007 году. Сейчас, когда с Московским Патриархатом воссоединяется "еще одна часть русского зарубежья… по сути, завершается процесс воссоединения русской диаспоры с Матерью Церковью", - подчеркнул он.

"Не мы были инициаторами вхождения этих приходов в состав Московского Патриархата," - отметил он при этом. Причина в действиях Константинопольского патриархата, который "по каким-то непонятным причинам" упразднил Западноевропейский экзархат русской традиции, и "вполне естественно, что большинство приходов обратилось именно к Русской Православной Церкви, потому что это изначально была ее часть.

Многие прихожане этих приходов до сих пор говорят по-русски, хотя это не русскоязычная в своем большинстве Архиепископия. Ее приходы имеются во Франции, Германии, Великобритании, Скандинавии и странах Бенилюкса - и там очень много и французов, и немцев, и представителей иных национальностей.

Для переходящей в юрисдикцию Московского патриархата Архиепископии характерны, по словам митрополита, "монолитность и сплоченность вокруг правящего архиерея" и в большинстве приходов "единодушие между клиром и прихожанами". "Ведь никто насильно не тянул ни архиепископа Иоанна, ни подведомственные ему приходы к нам, - сказал митрополит Иларион, - наоборот, они сами просят о вхождении в состав Русской Православной Церкви. И каждый приход принимал самостоятельное решение. Настоятель и прихожане вместе обсуждали этот вопрос.

- Мы радуемся этому, потому что действительно речь идет, по сути, о завершении процесса, который длился около ста лет, - сказал митрополит Иларион. - Церковное разделение в русской эмиграции, начавшееся вскоре после революции, заканчивается на наших глазах.

Для архиепископии западноевропейских приходов установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции, сообщил после Синода заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

История вопроса

В 1931 году митрополит Евлогий (Георгиевский) вынужденно отделился от Московского Патриархата. Возглавлявшиеся им приходы в Западной Европе были приняты в юрисдикцию Константинопольского Патриархата на временной основе. Митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви". В 1945 году митрополит Евлогий воссоединился с Московским Патриархатом, но основная часть приходов после его смерти вновь отделилась от Московского Патриархата и примкнула к Константинополю. Все это продолжалось вплоть до прошлого года, когда Константинопольский Патриархат упразднил эту Архиепископию, а ее приходам предписал влиться в существующие епархии Константинопольского Патриархата.

Справка РГ

Западноевропейский экзархат русской традиции имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.