РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в 2026 году. Такие сроки назвал начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения компании Дмитрий Катцын.

"Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, состоящий из двух участков, - сказал Катцын, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости. - К строительству отрезка Москва-Нижний Новгород мы готовы приступить уже сейчас. В магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год. Участок Санкт-Петербург-Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год".

Новая железнодорожная магистраль должна сократить время в пути между двумя столицами до двух часов. Предполагается, что средний тариф за проезд по этой дороге составит 3,4 тысячи рублей.