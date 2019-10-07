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07.10.2019 19:58
Рубрика: Экономика

РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

Текст: Ольга Туманова

РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в 2026 году. Такие сроки назвал начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения компании Дмитрий Катцын.

Фото: iStock
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"Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, состоящий из двух участков, - сказал Катцын, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости. - К строительству отрезка Москва-Нижний Новгород мы готовы приступить уже сейчас. В магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год. Участок Санкт-Петербург-Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год".

Новая железнодорожная магистраль должна сократить время в пути между двумя столицами до двух часов. Предполагается, что средний тариф за проезд по этой дороге составит 3,4 тысячи рублей.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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