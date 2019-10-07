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07.10.2019 23:00
Рубрика: Общество

Ушел в вечность

Скончался заслуженный юрист России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 225(7983)
Скоропостижно ушел из жизни видный деятель нотариата, заслуженный юрист Российской Федерации, вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Васильевич Иутин.
Юрий Иутин курировал социально значимые направления развития нотариата. Фото: notariat.ru Юрий Иутин курировал социально значимые направления развития нотариата. Фото: notariat.ru
Юрий Иутин курировал социально значимые направления развития нотариата. Фото: notariat.ru

Он внес огромный вклад в развитие профессии, ее модернизацию и вывод на новый уровень, где обновленный нотариат стал ответственным институтом защиты прав в новых форматах общественных отношений. При его самом активном участии нотариат стал передовым институтом правовой сферы, инициативно развивая и внедряя современные технологии, чтобы отвечать требованиям и вызовам нового времени.

В 1973 Юрий Иутин окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности правоведение. С 1973 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и России. Впоследствии он перенес свой опыт и энергию на работу в нотариате, в котором видел огромный потенциал источника превентивной судебной защиты, необходимый обществу.

На посту вице-президента ФНП Юрий Васильевич лично курировал целый ряд ответственных и социально-значимых направлений. В их числе - "электронный нотариат": развитие Единой информационной системы нотариата и ее публичных онлайн-сервисов, программа поддержки нотариальной деятельности в малонаселенных и труднодоступных местностях и другие.

"Для всех нас, его друзей и коллег, огромной честью было работать с ним вместе, человеком самых высоких моральных качеств, принципиальным, кристально честным, справедливым, наполнявшим мир вокруг себя добром и заботой, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Юрий Васильевич всегда отличался системным и ответственным подходом к решению самых сложных задач. Общественное благо всегда было для него главным приоритетом, он всегда выступал с твердых позиций настоящего государственного деятеля, всегда ставил главную задачу - от имени государства защищать права граждан. Мы очень многим обязаны его мудрым решениям и самоотверженной работе, и я считаю нашим общим долгом реализовать все начатое, чтобы посвятить светлой памяти Юрия Васильевича то, к чему он так стремился".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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