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07.10.2019 20:51
Рубрика: Спорт

Когда опыт не так важен

"Спартак" будет тренировать 34-летний Доменико Тедеско
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
В Премьер-лиге наступила двухнедельная пауза из-за игр сборных. Пока сборная России борется за путевку на чемпионат Европы, клубы решают свои вопросы.
Доменико Тедеско станет шестым главным тренером "Спартака" за последние пять лет. Фото: РИА Новости. Доменико Тедеско станет шестым главным тренером "Спартака" за последние пять лет. Фото: РИА Новости.
Доменико Тедеско станет шестым главным тренером "Спартака" за последние пять лет. Фото: РИА Новости.

По традиции, главным ньюсмейкером нашего футбола является "Спартак". "Красно-белые" первыми в нынешнем сезоне остались без тренера. Не прошло и десяти дней, как руководство клуба определилось со сменщиком Олега Кононова. Им станет немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско. Официально о его назначении должны были объявить вчера вечером.

Болельщиков "Спартака" наверняка мучает вопрос: почему именно Тедеско? О том, что Кононов не останется на своем посту, стало понятно еще несколько недель назад. С тех пор применительно к "красно-белым" назывались разные фамилии: от Валерия Карпина и Дженнаро Гаттузо до Массимо Карреры. Но выбор пал на Тедеско.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
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Единственной командой, которую Доменико тренировал на высоком уровне, остается "Шальке". Возглавив команду летом 2017 года, он сделал ее второй в Бундеслиге, выйдя в Лигу чемпионов. Но уже в следующем сезоне Тедеско ждал провал: в национальном первенстве клуб из Гельзенкирхена скатился на 14-е место, а в главном еврокубке хоть вышел в плей-офф, но оконфузился в нем, уступив в 1/8 финала "Манчестер Сити" с общим счетом 2:10. После второй встречи с "горожанами", в которой "Шальке" проиграл 0:7, Доменико был уволен. И с тех пор он не мог найти работу. Как видно, внушительным опытом 34-летний специалист похвастаться не может. Как и какими-то серьезными успехами.

В этой связи возникает резонный вопрос: чем руководствовались боссы "Спартака"? К Кононову можно по-разному относиться, но летом клуб продал почти всех своих лидеров и накупил новичков. Причем сделано это было после межсезонья, в котором тренер должен наиграть состав и подготовить команду. Результатом стал провал "красно-белых". Причем не только в квалификации Лиги Европы, но и в чемпионате, где москвичи идут на 12-м месте.

Ладно бы контракт с Тедеско действовал полгода. В случае неудачи в такой ситуации можно было бы расторгнуть с ним контракт и не платить неустойку. Но, по неофициальным данным, соглашение с ним рассчитано на 2,5 года, а годовой оклад равен 1,5 миллионам евро.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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