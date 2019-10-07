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07.10.2019 03:07
Рубрика: В мире

Спецслужбы Британии создали секретную базу данных на десятки тысяч человек

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британская контртеррористическая полиция по всей стране ведет секретную базу данных, содержащую сведения о тысячах лиц, которые упоминаются в противоречивой правительственной программе по предотвращению радикализации, сообщает The Guardian.

База данных Национальной полиции по предупреждению случаев терроризма (PCM) управляется централизованно национальным центром по борьбе с терроризмом. Она доступна для всех полицейских сил в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, и министерство внутренних дел может запросить у центра данные в любой момент.

Фото: EPA/Lewis Joly
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Цель программы "Предотвращение", как отмечают наблюдатели, официально состоит в том, чтобы работать с лицами, которые могут совершить тяжкие преступление. Полученная информация направляется в базу данных PCM, включая сведения о самом пользователе, без его уведомления. По оценке правозащитников, эта программа непропорционально нацелена на мусульман.

"Эта секретная база данных не заботится о нашей безопасности. Речь идет о том, чтобы следить за людьми и контролировать их - особенно общины меньшинств и политических активистов. "Совершенно ужасно, что потенциально тысячи людей, включая детей, находятся в секретной правительственной базе данных из-за того, что они думают или верят", - заявил изданию Грейси Брэдли, сотрудник организации Liberty.

Любой офицер может получить доступ к базе данных, но пользователи должны быть специалистами по профилактике правонарушений и антитеррора, которые проверяются и проходят обучение перед получением этого доступа.

В мире Европа Великобритания
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