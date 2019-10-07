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07.10.2019 20:53
Рубрика: Спорт

Помешали "ураганы"

"Тампа" снова проиграла, Кучеров опять не забил
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
В национальной хоккейной лиге накануне состоялись три матча регулярного чемпионата. Самый интересный для российских болельщиков поединок состоялся в городе Роли, где "Каролина Харрикейнс" принимала "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Уже традиционно "молнии" из Тампы ходят в фаворитах сезона. В прошлом году команда выиграла регулярный чемпионат, но провалилась в плей-офф. Сейчас от нее ждут более уверенной игры именно в Кубке Стэнли. Но для начала в него надо попасть, и с этим у "Тампы" намечаются определенные проблемы. Бодро обыграв в дебютном матче соседей из "Флориды Пантерз" в дебютном матче (5:2), уже через пару дней "молнии" уступили тем же "пантерам" 3:4. Теперь с аналогичным счетом "Тампа" уступила и "ураганам" из Каролины. Правда, один балл команда Джона Купера все же заработала, поскольку в основное время была зафиксирована ничья, а "Харрикейнс" вырвали победу в овертайме. Однако едва ли Купер был этим очком доволен, ведь после первого периода его парни вели в счете 3:1, но растеряли преимущество.

Фото: РИА Новости @rianru/ twitter.com
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- Это был ужасный матч для нас, - признал капитан "Тампы" Стивен Стэмкос. - Нам нужно что-то менять. Хорошо, что позади только три матча, и у нас еще масса времени, чтобы все исправить, ведь мы ожидаем добиваться совсем других результатов.

Из россиян, играющих в "Тампе", отличился только Михаил Сергачев. Молодой защитник сделал уже четвертую голевую передачу в трех матчах. Вратарь Андрей Василевский на этот раз отдыхал. Ну а лучший бомбардир не только клуба, а и всей Лиги по итогам прошлого сезона, форвард Никита Кучеров не набрал очков уже во втором матче подряд. Впрочем, и годом ранее он непросто входил в сезон, набрав обороты только к декабрю. Также отметим удачный матч 19-летнего нападающего "Каролины" Андрея Свечникова. Он дважды ассистировал партнерам, а всего в трех матчах сделал уже четыре голевые передачи.

В других матчах дня "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Виннипег Джетс" 4:1, а "Детройт" был сильнее "Даллас Старз" - 4:3. Любопытно, что голевой передачей в составе "звезд" из Далласа отметился российский вратарь Антон Худобин. А вот звездный форвард "Старз" Александр Радулов в первых трех матчах сезона не набрал ни одного очка, хотя игрового времени вновь получил немало - 17 минут.

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