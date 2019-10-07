Торговая война между США и ЕС возобновится 18 октября

Новый виток торговой конфронтации между США и ЕС придется на середину текущего месяца и, по мнению аналитиков, может серьезно пошатнуть мировые рынки. Если Вашингтон и Брюссель не выйдут на компромисс в течение десяти дней, то, начиная с 18 октября, Штаты введут 25-процентные таможенные пошлины на европейский экспорт общим объемом в 7,5 миллиарда долларов США. По каким странам Евросоюза больнее всего ударит новая трансатлантическая торгово-экономическая разборка и чем ответит ЕС, выяснила "РГ".

Предлогом для введения повышенных сборов в отношении европейской продукции стало выигранное США в начале октября разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, что многолетний спор о незаконности субсидий на сумму 205 миллиардов евро, которые Евросоюз предоставил своему авиаконцерну Airbus, решился в пользу американцев. Теперь, в отличие от сомнительного способа борьбы с конкурентами - введения политизированных и незаконных экономических санкций и рестрикций - у Вашингтона появилась легальная с точки зрения международного права возможность защитить свой рынок через повышение таможенных пошлин.

В итоге, помимо собственно европейской авиакосмической продукции, являющейся предметом высококонкуретной борьбы между Airbus и американской Boeing, под удар попадут промышленные товары из Германии и Великобритании, а также сельхозтовары из Франции, Испании и Италии.

Виски, масло, пармезан

Примечательно, что "священную корову" европейского экспорта в США - немецкие автомобили - в Вашингтоне решили пока не трогать. В прошлом году общая стоимость экспортированных на другую сторону Атлантики машин из Германии перевалила за 31 миллиард долларов США. И этот козырь Вашингтон приберегает на случай очередной эскалации торговых отношений с "Единой Европой". Тем не менее, ряд категорий немецких промышленных товаров, включая оборудование для печати, попала под повышенные пошлины.

Ближайшему союзнику США - Великобритании - также достанется от ревниво защищающего американский рынок Дональда Трампа. Он, кстати, публично заявлял, что в торговых делах "Евросоюз также плох, как Китай, только он поменьше". (в 2017 году дефицит торгового баланса США достиг рекордных $566 млрд, в том числе с Китаем - $375,2 млрд, с ЕС - $151,4 млрд.). Несмотря на приближающийся стараниями Бориса Джонсона окончательный и бесповоротный Brexit, под повышенные американские пошлины попадут английские шерстяные свитера и костюмы, кашемировые ткани, хлопковые одеяла и полотенца.

Впрочем, особое беспокойство на Туманном Альбионе вызывает эвентуальное введение 25-процентного сбора в отношении односолодового виски из Шотландии.

"Несмотря на то, что спор касался субсидий в аэрокосмической области, по нашему сектору пришелся очень сильный удар. Шотландский виски составляет половину объема продуктов, обложенных дополнительными пошлинами в списке правительства США", - приводит издание Euractiv слова директора Ассоциации производителей виски Шотландии Карен Беттс.

Франция столкнется с дополнительными пошлинами на сыр (в 2018 году в США экспортировано 25 тысяч тонн французских сыров) и на продукцию виноделов. Не избежать повышенных тарифов на ввоз в США и Италии со своими поставками пармезана и лимончелло.

Цены на агропромышленные товары из Испании, включая экспортируемое в Штаты оливковое масло на сумму 2 млрд евро, также поползут вверх на американском рынке из-за повышенных сборов.

ЕС готовит ответный удар

Прошлогодние обмены торговыми ударами между США и ЕС, когда Вашингтон ввел новые таможенные тарифы на европейскую сталь (25%) и алюминий (10%), а Еврокомиссия ответила пошлинами на импорт американских товаров, в том числе бурбон, арахис, сигареты, мотоциклы и джинсы, на сумму 2,8 млрд евро закончились сильным "прогибом" Брюсселя.

Примчавшийся в июле 2018 года в Вашингтон после прозвучавших угроз Трампа ввести 25-процентные пошлины на немецкие автомобили председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что ради отказа от эскалации торговой войны ЕС увеличит закупки американского сжиженного природного газа и соевых бобов.

Нынешний виток коммерческой войны с Америкой застал Евросоюз лишь с одним крупным козырем - рассматриваемом в ВТО иске против американского авиагиганта Boeing. В Брюсселе считают, что правительство США незаконно субсидировало Boeing через налоговые послабления и закупки вооружений у военно-промышленного подразделения этой корпорации, что вредило экономическим интересам Airbus. Решение по этому спору ожидается в течение ближайших 9 месяцев. В случае победы Евросоюз также сможет законно ввести импортные пошлины на американские товары.

Эксперты отмечают, что трансатлантическая торговля общим объемом в 1 триллион долларов США переживает один из острейших кризисов. Экономические и политические противоречия все больше раскалывают Запад, а конкуренция между двумя крупнейшими мировыми экономическими центрами - США и ЕС - окончательно приняла форму неприкрытого протекционизма.

"Новые тарифы США серьезно ударят по европейской авиационной индустрии. Это означает эскалацию торговой войны с Евросоюзом, которая может подтолкнуть его хрупкую экономику к рецессии", указывает агентство Bloomberg.

Заметим, что хотя объявленные Вашингтоном повышенные сборы затронут всего 1 с небольшим процента от европейского экспорта в Америку (688 миллиардов долларов в 2018 году), даже такая "пристрелка" в торговом конфликте США-ЕС подрывает стабильность глобальной торговли, экономический рост, а следственно и поставленные другими странами цели развития.