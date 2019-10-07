Трамп объяснил вывод американских войск из Сирии

США пора выйти из бесконечных войн, которые не приносят никакой выгоды. Так президент страны Дональд Трамп объяснил начало вывода американских войск из Сирии.

По его словам, когда Вашингтон отправлял солдат в САР, операция была рассчитана только на 30 дней, но в итоге американские военнослужащие остались там на несколько лет, борясь с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка), одолеть которую, как подчеркнул Трамп, удалось только после его прихода к власти. Параллельно США сдерживали войну между курдами и Турцией.

"Но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых племенные, и вернуть наших солдат домой", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь сами будут разбираться в ситуации и в том, что они хотят сделать с захваченными по соседству с собой боевиками ИГ", - отметил американский лидер.

Он заверил, что США теперь будут сражаться лишь для собственной выгоды и лишь там, где Вашингтон сможет победить.

Ранее президент Турции Реджепи Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что США начали выводить войска с приграничных с Турцией сирийских территорий, где Анкара намерена провести операцию против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности. "Мы полны решимости обеспечить жизнеспособность и безопасность Турции, очистив регион от террористов. Мы будем способствовать обеспечению безопасности, мира и стабильности в Сирии", - отметил со своей стороны глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В арабо-курдском формировании "Сирийские демократические силы" уже расценили шаг Вашингтона как отход от договоренностей. Там предупредили, что проведение Турцией своей операции отрицательно скажется на борьбе с террористической группировкой ИГ.