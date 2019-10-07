Ученые назвали два продукта, защищающие от рака молочной железы

Специалисты установили: употребление лука с чесноком может спасти женщин от рака молочной железы. Исследования, проведенные в Нью-Йоркском университете в Буффало, показали: у женщин, не менее двух раз в день употреблявших лук с чесноком в течение длительного времени, риск заболеть раком молочной железы был на 67% меньше, чем у тех, кто пренебрегал ядреными и запашистыми овощами из семейства луковых.

Медицинская статистика давно заметила: жительницы Пуэрто-Рико, свободного островного государства под управлением США, болеют раком молочной железы гораздо реже, чем жительницы материковой Америки. Ученые предположили, что это связано с пристрастием жителей Пуэрто-Рико к соусу софрито, основными ингредиентами которого являются лук и чеснок. Лук и чеснок уже давно изучены как продукты, предотвращающие рак желудка, рак предстательной железы, колоректальный рак. Но вот научных работ, связывающих употребление лука и чеснока с онкопатологией молочной железы, еще не было.

Группа под руководством эпидемиолога Гаури Десаи (Gauri Desai), Университет штата Нью-Йорк, Буффало, сравнила образ жизни женщин в возрасте от 30 до 79 лет, у которых в 2008-2014 гг. был диагностирован рак молочной железы, с группой здоровых женщин того же возраста и из той же местности. Сделав поправку на возраст, образованность, семейный анамнез, индекс массы тела, стаж курения и прочие факторы, влияющие на появление онкопаталогий, ученые обнаружили: умеренный и высокий уровень употребления лука и чеснока связаны с более низким риском развития злокачественных опухолей груди, по сравнению с низким уровнем потребления этих овощей. Вывод ученых: у женщин, которые ели соус софрито дважды в день, риски заболеть раком молочной железы оказались на 67% ниже по сравнению с теми, которые его вообще не ели или ели эпизодически.

Исследование, опубликованное в американском научном журнале Nutrition and Cancer, не ставило своей задачей, объяснить, каков механизм снижения риска заболеть раком молочной железы при регулярном ежедневном употреблении лука с чесноком. Но существующие научные работы на мышах и даже на людях указывают: как минимум четыре вещества чеснока - S-аллилцистеин, диаллилдисульфид и диаллилсульфид, а также микроэлемент селен, обладают не только противомикробной, противогрибковой и противовирусной активностью, но и останавливают рост опухолевых клеток. Что касается лука, то достоверно известно о противоопухолевой активности его вещества с труднопроизносимым названием алк(ен)илцистеинсульфоксиды, а также селена, которого, правда, в луке меньше, чем в чесноке.

Критики исследования американских ученых резонно указывают, что, говоря о роли чеснока и лука в снижении риска заболеть раком молочной железы, исследователи отчего-то не упомянули, что острый соус софрито кроме чеснока и лука содержит еще и вареные томаты, а это ликопин, чья противоопухолевая активность уже доказана многими исследованиями. Также в состав софрито входит оливковое масло, рекомендуемое во всех противоонкологических диетах, и такие специи, как розмарин, тимьян, красный перец чили - всем этим компонентам давно приписывается способность останавливать раковые клетки.

Научная статья в Nutrition and Cancer по понятным причинам не приводит рецепт спасительного соуса софрито, столь популярного в Пуэрто-Рико, но его легко найти на испанских кулинарных сайтах. В приготовлении чудодейственного блюда нет ничего сложного: нужно взять 3 небольших спелых помидора; головку чеснока средних размеров; 3 луковицы средних размеров; по вкусу сушеного розмарина и тимьяна; перец чили, немного; и все это протушить на оливковом масле. Разные сайты выдают немного разные версии чудодейственного соуса, но, зная базовые противоопухолевые компоненты, можно творчески подойти к процессу приготовления лекарства и найти не слишком острый состав, который бы пощадил не только грудь, но и желудок.