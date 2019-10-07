Украина сорвала разведение войск на Донбассе

"Сегодня должно было начаться разведение. Действительно, об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое", - заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместном брифинге с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем. По словам украинского дипломата, теперь следует ждать еще неделю тишины, чтобы повторить попытку.
В этом случае Пристайко пытается изобразить хоть какую-то мину при откровенно плохой игре. Украинские СМИ не скрывают, что разведение сорвалось из-за прибытия на линию разграничения полка специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", членов которого даже симпатизирующие Киеву западные правозащитные организации называют "неонацистами, расистами и антисемитами". В свою очередь конгресс США и Пентагон, предоставляя Киеву военную помощь, строго оговаривают, что она не должна попадать в их руки.
Боевики "Азова" прибыли в Золотое вместе со своим предводителем Андреем Билецким, отзывающимся на кличку Белый вождь, и объявили, что если армия покинет свои позиции, это место займут они - истинные украинские патриоты. Потому что якобы их об этом попросили местные жители. Те самые, которых они с весны 2014 года регулярно убивают, грабят и насилуют, что находит отражение в отчетах ООН и Amnesty International. В качестве серьезности своих намерений "Азов" записал ролик с кофрами от снайперских винтовок в руках и объявил, что Золотое - их последний блокпост.
То, как легко украинские неонацисты срывают мирное урегулирование, выпукло демонстрирует неспособность центральной власти обуздать этих поклонников Генриха Гиммлера и любителей языческих рун. Не выходит у команды Зеленского договориться с куратором и спонсором "Азова" - министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Этот деятель не заинтересован в мирном урегулировании вдвойне: с одной стороны, пользуясь помощью "Азова", он контролирует часть контрабандных потоков в "серой зоне" и преступный бизнес на Украине в целом, с другой - окончание гражданского конфликта и неизбежное расследование злодеяний неонацистов поставит вопрос и о его персональной уголовной ответственности. Не исключено, что именно с его подачи МВД Украины дало явно завышенные данные о количестве участников воскресного "народного вече" в центре Киева с требованием войны до победного конца: 10 тысяч человек вместо реально присутствовавших 3-5 тысяч.
Президент Украины Зеленский пока никак не прокомментировал ни "вече", ни демарш "Азова". За него это делает "команда Зе", превратившаяся за два дня в генератор случайных заявлений, противоречащих духу и букве Минских соглашений. Так, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил вчера, что местные выборы в народных республиках состоятся только после передачи Киеву контроля над границей, а уже потом заработает закон об особом статусе Донбасса, который в Киеве собираются то ли переписать, то ли написать заново, естественно - без согласования с Донецком и Луганском. В свою очередь глава международного комитета парламента Богдан Яременко дал понять, что даже если выборы под эгидой ОБСЕ состоятся и будут признаны международным сообществом, в Киеве над их признанием будут долго думать. "Это раскроет определенное поле игры для Украины", - пояснил высокий замысел украинский дипломат Яременко и тут же затянул не доказанный за пять лет и потому не воспринимаемый в Европе тезис о "российских вооружениях и командных структурах". Они, по его словам, должны покинуть Донбасс вместе с десятками тысяч ополченцев и членами их семей. То есть повторил постоянно звучащую в эфирах местных СМИ от членов того же "Азова" мысль, что Донбасс Киеву нужен исключительно как территория, без населения.
О том, что новая украинская власть, как и старая, имеет о Минских соглашениях собственные, далекие от реальности и мира представления, Берлин, Москва и Париж уже убедились. Но сегодня куда важнее вопрос, для чего Разумков, Пристайко и Яременко говорят то, что говорят: чтобы не возбуждать местных нацистов, или нацисты и их недовольство используются ими как довод в переговорах. Биография всех троих и их ранние высказывания указывают на второе. И в этой связи возникает второй вопрос: кто такой президент Зеленский - глава государства, желающий мира, или ширма для столпившихся за его спиной олигархов, национал-фашистов и полка "Азов".