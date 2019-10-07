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07.10.2019 20:07
Рубрика: В мире

Чей "Азов" будет

Украина сорвала разведение войск на Донбассе
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Согласованное с Киевом разведение войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в понедельник так и не состоялось: украинская сторона отложила начало процесса на неделю, ссылаясь на продолжающиеся обстрелы. О том, кто их провоцирует, украинские официальные лица стыдливо промолчали.
Пока Киев идет на поводу у таких молодчиков из "Азова", мира на Донбассе не будет. Фото: Gettyimages Пока Киев идет на поводу у таких молодчиков из "Азова", мира на Донбассе не будет. Фото: Gettyimages
Пока Киев идет на поводу у таких молодчиков из "Азова", мира на Донбассе не будет. Фото: Gettyimages

"Сегодня должно было начаться разведение. Действительно, об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое", - заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместном брифинге с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем. По словам украинского дипломата, теперь следует ждать еще неделю тишины, чтобы повторить попытку.

Фото: Петр Сивков/ ТАСС
Министры Зеленского продолжат насильственную украинизацию школ

В этом случае Пристайко пытается изобразить хоть какую-то мину при откровенно плохой игре. Украинские СМИ не скрывают, что разведение сорвалось из-за прибытия на линию разграничения полка специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", членов которого даже симпатизирующие Киеву западные правозащитные организации называют "неонацистами, расистами и антисемитами". В свою очередь конгресс США и Пентагон, предоставляя Киеву военную помощь, строго оговаривают, что она не должна попадать в их руки.

Боевики "Азова" прибыли в Золотое вместе со своим предводителем Андреем Билецким, отзывающимся на кличку Белый вождь, и объявили, что если армия покинет свои позиции, это место займут они - истинные украинские патриоты. Потому что якобы их об этом попросили местные жители. Те самые, которых они с весны 2014 года регулярно убивают, грабят и насилуют, что находит отражение в отчетах ООН и Amnesty International. В качестве серьезности своих намерений "Азов" записал ролик с кофрами от снайперских винтовок в руках и объявил, что Золотое - их последний блокпост.

То, как легко украинские неонацисты срывают мирное урегулирование, выпукло демонстрирует неспособность центральной власти их обуздать

То, как легко украинские неонацисты срывают мирное урегулирование, выпукло демонстрирует неспособность центральной власти обуздать этих поклонников Генриха Гиммлера и любителей языческих рун. Не выходит у команды Зеленского договориться с куратором и спонсором "Азова" - министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Этот деятель не заинтересован в мирном урегулировании вдвойне: с одной стороны, пользуясь помощью "Азова", он контролирует часть контрабандных потоков в "серой зоне" и преступный бизнес на Украине в целом, с другой - окончание гражданского конфликта и неизбежное расследование злодеяний неонацистов поставит вопрос и о его персональной уголовной ответственности. Не исключено, что именно с его подачи МВД Украины дало явно завышенные данные о количестве участников воскресного "народного вече" в центре Киева с требованием войны до победного конца: 10 тысяч человек вместо реально присутствовавших 3-5 тысяч.

Фото: iStock
Украинский военный эксперт пригрозил России ордой дронов-убийц

Президент Украины Зеленский пока никак не прокомментировал ни "вече", ни демарш "Азова". За него это делает "команда Зе", превратившаяся за два дня в генератор случайных заявлений, противоречащих духу и букве Минских соглашений. Так, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил вчера, что местные выборы в народных республиках состоятся только после передачи Киеву контроля над границей, а уже потом заработает закон об особом статусе Донбасса, который в Киеве собираются то ли переписать, то ли написать заново, естественно - без согласования с Донецком и Луганском. В свою очередь глава международного комитета парламента Богдан Яременко дал понять, что даже если выборы под эгидой ОБСЕ состоятся и будут признаны международным сообществом, в Киеве над их признанием будут долго думать. "Это раскроет определенное поле игры для Украины", - пояснил высокий замысел украинский дипломат Яременко и тут же затянул не доказанный за пять лет и потому не воспринимаемый в Европе тезис о "российских вооружениях и командных структурах". Они, по его словам, должны покинуть Донбасс вместе с десятками тысяч ополченцев и членами их семей. То есть повторил постоянно звучащую в эфирах местных СМИ от членов того же "Азова" мысль, что Донбасс Киеву нужен исключительно как территория, без населения.

Радзиховский: Реального соглашения хотят и украинцы, и уставшие жители Донбасса

О том, что новая украинская власть, как и старая, имеет о Минских соглашениях собственные, далекие от реальности и мира представления, Берлин, Москва и Париж уже убедились. Но сегодня куда важнее вопрос, для чего Разумков, Пристайко и Яременко говорят то, что говорят: чтобы не возбуждать местных нацистов, или нацисты и их недовольство используются ими как довод в переговорах. Биография всех троих и их ранние высказывания указывают на второе. И в этой связи возникает второй вопрос: кто такой президент Зеленский - глава государства, желающий мира, или ширма для столпившихся за его спиной олигархов, национал-фашистов и полка "Азов".

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