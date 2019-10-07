В Афинах представили роман Нины Пушковой "Богиня победы" на греческом языке

Издательство "Ливанис" презентовало выход приключенческого детективного романа Нины Пушковой "Богиня победы" на греческом языке. В мероприятиях по этому случаю участвовала и сама автор книги.

"Идея перевода на греческий язык была самой неожиданной в судьбе этой книги, - отметила Нина Пушкова. - Книга переведена на французский. И это логично, так как Франция - большая страна. А перевод на греческий язык зародился на маленьком Кипре, где появились почитатели русской версии романа". "Когда я получила предложение использовать куски романа для преподавания в университете на Кипре, я согласилась, - рассказала писательница. - Мне сказали, что у книги очень интересный язык - в ней представлены все сословия". "Закончилось тем, что появился клуб поклонников, и они стали самостоятельно переводить мою книгу на греческий, - продолжила создатель романа. - И когда какие-то части были переведены, мой муж предложил отправить это в Грецию".

Помимо французского и греческого книга уже переводится на немецкий язык, также ведутся переговоры с итальянским издательством.

Относительно дальнейших творческих планов Нина Пушкова отметила, что интерес к роману фактически принудил ее писать "Богиню победы 2". "Я отвечаю на народные чаяния - второй роман к Новому году должен быть дописан", - сообщила писательница.

В Афинах же помимо презентации книги для греческой общественности прошла встреча с соотечественниками. В романе Нины Пушковой присутствует жизнь не только в России, она дает картину мира, и передать ее ей помогает общение с русской диаспорой за рубежом.

"Богиня победы" - авантюрный роман, где студентке Нике волей судеб достаются бриллианты, что вовлекает ее в круговорот захватывающих дух событий, по ходу развития которых с ней происходят самые невероятные приключения. В нем раскрывается характер, как самой героини, так и бурного времени сразу после распада СССР, в котором ей довелось жить.