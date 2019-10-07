В Дербенте заработал первый на Северном Кавказе робот-экскурсовод

В Дербенте для посетителей древней крепости "Нарын-кала" экскурсии будет проводить робот по имени Мамед. Электронный гид расскажет посетителям музея-памятника все о городе и его достопримечательностях, а также прочитает стихи.

Как сообщает администрация города, Дербент стал первым городом в СКФО, в котором работает робот-экскурсовод. Кроме-того, андроид повысит туристическую привлекательность и будет способствовать повышению у молодежи интереса к культурному наследию.

"Мы работаем над его усовершенствованием, хотим научить его фразам и выражениям, которые присущи именно дагестанскому народу", - отметил директор Дербентского историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов.