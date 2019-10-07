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07.10.2019 17:41
Рубрика: В мире

В ФРГ начали расследование в отношении бывшей машинистки концлагеря

Текст: Юрий Когалов

Власти Германии начали расследование в отношении 94-летней женщины, которую подозревают в том, что она работала машинисткой в нацистском концлагере Штуттгоф. Об этом сообщает агентство dpa.

Как проинформировали в прокуратуре города Итцехо (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), открыто дело по статье "пособничество убийству". В списки подозреваемых пожилая женщина попала благодаря Центру по раскрытию преступлений национал-социализма, который передал следователям данные на нее.

В Германии охранника концлагеря обвинили в пособничестве убийствам

Напомним, нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши недалеко от Данцига (Гданьска). В годы войны в него попали более 100 тысяч человек, около 65 тысяч из них погибли.

В последнее годы бывшие охранники Штуттгофа неоднократно оказывались на скамье подсудимых, несмотря на свой возраст. Прецедент был создан в 2011 году, когда суд вынес приговор Джону (Ивану) Демьянюку. Это позволило возбуждать дела в отношении бывших охранников, даже если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в убийствах. Срока давности по нацистским преступлениям в стране нет. Один из таких процессов идет сейчас в Гамбурге. Часто они заканчиваются вынесением приговоров, предусматривающих несколько лет лишения свободы. Впрочем, один из бывших надзирателей смог избежать наказания, так как был не способен предстать перед судом по состоянию здоровья.

В мире Европа Германия
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