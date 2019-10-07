В Германии звезду НБА ограбили на полмиллиона долларов

Баскетболиста клуба НБА "Оклахома-Сити" Денниса Шредера ограбили в Германии.

Пока "Оклахома-Сити" готовится к старту очередного сезона НБА, в Германии был ограблен дом, принадлежащий Деннису Шредеру. Как сообщает "Газета.ru", в ночь на субботу грабители проникли в жилище баскетболиста и поживились на сумму около полумиллиона долларов.

Грабители смогли взломать дверь и спокойно собрали деньги, драгоценности и ценные вещи, после чего скрылись. Полиция начала расследование и проводит поиск подозреваемых.