В Киргизии шесть горняков погибли на угольных шахтах

На выходных в Киргизии шесть горняков погибли в угольных шахтах Баткенской области, еще два человека были госпитализированы. Об этом сообщили в МЧС.

В субботу в шахте города Сулюкта произошла утечка газа. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пятерых горняков в тяжелом состоянии. Спасти жизни троих из них медикам не удалось. Погибшие были родными братьями, пишет "Интерфакс".

В воскресенье в Кадамджайском районе в селе Уч-Коргон спасатели МЧС подняли из карьера тела троих погибших шахтеров. Все они отравились угарным газом, когда самостоятельно копали уголь в незаконной шахте. Старшему из погибших было 42 года, а самому младшему - 20 лет.

Отмечается, что ежегодно в шахтах Киргизии погибает несколько десятков горняков. Большинство из них копают уголь самостоятельно в закрытых шахтах.