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07.10.2019 03:33
Рубрика: В мире

В Лондоне жена дипломата из США сбила насмерть подростка и сбежала на родину

Текст: Андрей Васильев
Женой американского дипломата, которая, нарушив правила, сбила насмерть британского подростка и спешно бежала из Британии, является Анна Сакоолас, сообщил телеканал Sky News.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известно, что 42-летняя женщина заявила о своей дипломатической неприкосновенности и уехала из Лондона в Америку после того, как 19-летний Гарри Данн во время езды на своем мотоцикле погиб в лобовом столкновении с ее машиной.

Полиция полагает, что Сакоолас выехала на встречную полосу, когда двигалась из Кротона в Нортгемптоншир 27 августа этого года. Первоначальные результаты расследования показали, что Гарри находился на своей полосе во время движения, когда женщина неожиданно выехала на встречку, врезавшись в его мотоцикл. Она скрылась с места происшествия, не пройдя экспертизу, и вскоре бежала на родину. Посольство США в Лондоне подтвердило информацию, что женщина покинула Британию. Понятно, отмечают эксперты, что кто-то, очень серьезный с американской стороны, велел ей вернуться в США.

Фото: iStock
Спецслужбы Британии создали секретную базу данных на десятки тысяч человек

Телеканал сообщил, что ее муж работает на секретной американской шпионской базе. Он и его семья якобы имеют дипломатический иммунитет, хотя обычно он распространяется только на тех дипломатов и их ближайших родственников, которые работают и проживают в Лондоне. Тем не менее, Sky News информирует, что в 1994 году была создана специальная договоренность для этой конкретной базы слежения между властями США и Британии, а сам объект работает под патронажем одной из американских спецслужб.

Министры британского правительства призвали американку вернуться в Великобританию, чтобы ответить на вопросы об инциденте.

Отец Гарри, Тим Данн, сказал: "Это ужасно, когда вы можете иметь этот иммунитет. Это говорит о том, что вы можете делать все, что вам нравится, и вы будете в порядке - это неправильно". Мать Гарри, Шарлотта Чарльз, назвала поступок американки "бесчеловечным". Родители Гарри, потерявшие единственного ребенка, запустили краудфандинговую кампанию, чтобы бороться за справедливость, причем одна женщина уже обещала выделить им 5000 фунтов стерлингов.

Министр британского правительства Роберт Дженрик заявил телеканалу, что глава МИД страны Доминик Рааб говорил с послом США и "ясно выразил разочарование тем, что женщина, причастная к этому инциденту, покинула Великобританию, используя дипломатический иммунитет".

Sky News пытался связаться с Сакоолас для комментариев, но не смог этого сделать, так как она не вернулась на свой первоначальный адрес в США.

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