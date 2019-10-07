В Минске призывают к сотрудничеству ЕАЭС и ЕС

В условиях сложной геополитической ситуации и растущей региональной напряженности необходима универсальная повестка, новаторские идеи, разделяемые широким кругом государств и международных организаций, заявил министр иностранных дел РБ Владимир Макей на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", который проходит 7 октября в Минске.

Обращаясь к участникам форума, министр выразил уверенность в том, что сотрудничество Евразийского экономического союза и Европейского союза позволит избежать новых разделительных линий в Европе, передает БЕЛТА.

Прямой диалог, по мнению Макея, позволит избежать пагубной конкуренции интеграций, появления новых разделительных линий на континенте, будет способствовать урегулированию затяжных локальных конфликтов. Беларусь, подчеркнул он, как участница ЕАЭС призывает ЕС "начать прямой диалог по ряду ключевых направлений взаимного интереса. Уже давно пора его вывести за рамки технических контактов между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией".

Кстати, председатель Комитета по образованию и науке нижней палаты российского парламента ГД России Вячеслав Никонов на форуме поддержал позицию РБ по данному вопросу. "Этот диалог исключительно важен. Возможно договариваться, я уверен", - сказал председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, слова которого цитирует агентство.

Министр обратил внимание делегатов форума и на "не до конца оцененный потенциал" белорусской инициативы партнерства интеграционных проектов - ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН, с Экономическим поясом Шелкового пути, с интеграционными объединениями на Латиноамериканском и Африканском континентах.

"Ее суть отнюдь не сводится к экономическим выгодам от создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и далее от Шанхая до Джакарты. Хотя эти выгоды сами по себе выглядят многообещающими. Не менее, а, быть может, более важно продемонстрировать, что две интеграции не являются заклятыми соперниками, что полноценное сотрудничество между ними возможно, что, примкнув к одной из них, не становишься автоматически врагом другой", - сказал Макей.

Затронул на форуме министр и вопрос о последствиях выхода американской стороны из ДРСМД. Беларусь, категорически заявил он, не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности. "Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников", - уточнил высокопоставленный дипломат.

Только путем ответственного диалога, акцентировал позицию официального Минска оратор, можно отойти от края пропасти глобального конфликта - конфликта, в котором не будет победителей. Только так, добавил он, "можно постепенно, шаг за шагом, изменить токсичную атмосферу конфронтации на чистый воздух ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества".

Макей напомнил, что именно в белорусской столице прозвучали и предложения о необходимости конструктивного взаимодействия между ОДКБ и НАТО для избежания новых разделительных линий на континенте. По его словам, хорошей подпиткой идеи такого диалога может стать выдвинутая президентом РБ инициатива по формированию пояса цифрового добрососедства: заключения международных соглашений об обеспечении информационной безопасности с упором на идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, невмешательства стран в информационное пространство друг друга.

Кстати, министр дал понять в кулуарах форума, что белорусский лидер планирует до конца года посетить ЕС. Правда, он добавил при этом, что информация о визите главы государства станет известна чуть позже.