В Польше избили двух мужчин за разговор на украинском языке

Двух молодых людей, приехавших на заработки в Польшу, избили за то, что они говорили на украинском языке. Об этом сообщает Dziennik Baltycki.

По данным издания, инцидент произошел в городе Владыславово еще в конце августа, но стало известно о нем только сейчас. Двое братьев-украинцев 18 и 23 лет подверглись нападению охранников в одном из ночных клубов. По словам очевидцев, молодые люди вели себя вежливо и спокойно. Как утверждают сами потерпевшие, агрессию спровоцировало то, что они говорили на украинском языке. Охранники начали оскорблять младшего брата, а когда старший вступился за него, брызнули им в лицо слезоточивым газом и избили обоих.

В итоге один из братьев провел 18 дней в коме. В настоящее время молодой человек все еще находится в тяжелом состоянии: у него парализована часть тела, он не может говорить.

Полиция начала расследование. Нападавшим уже предъявлены обвинения. Один из них находится под стражей, другого отпустили под залог и подписку о невыезде.