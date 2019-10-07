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07.10.2019 20:15
Рубрика: В мире

Встречают не по-соседски

В Польше растет ксенофобия в отношении украинцев
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
К выводу о том, что "для украинцев в Польше есть работа, но нет защиты" приходит авторитетное европейское издание politico.eu. Оно публикует репортаж из Варшавы, посвященный проявлениям ненависти и ксенофобии поляков в отношении, казалось бы, братского славянского народа.

Неприязнь к украинцам в Польше выросла и на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с ее антииммиграционной повесткой, и после отмены визового режима между ЕС и Украиной. По данным польского правительства, только в 2018 году 1,8 миллиона украинских рабочих получили временные разрешения на работу. Кроме того, около 200 тысяч переселенцев с Украины уже имеют постоянный вид на жительство в Польше, в основном это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.

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"В то время как польская экономика быстро приспосабливает иностранную рабочую силу к своим нуждам, попытки украинских гастарбайтеров интегрироваться в польское общество проходят куда менее гладко", - признает портал.

Даже сухие цифры выглядят красноречиво. Только в одном из польских регионов в 2016 и 2017 годах зафиксировано 44 тысячи преступлений на почве национальной неприязни именно в отношении граждан Украины. По словам 33-летнего харьковчанина Романа, который устроился работать в польской столице водителем Uber, клиенты частенько интересуются его происхождением - однако вовсе не из любопытства, а, скорее, с враждебным оттенком. "Половина, если не больше, задают такие вопросы с целью подчеркнуть, что ты не поляк, ты здесь чужой", - отмечает Роман.

СМИ: Украинца в Польше заставили съесть бандеровский флажок

Доходило и до прямого насилия. Однажды группа разгоряченных пассажиров избила водителя за то, что тот не смог переключиться с украинской музыкальной радиостанции на польскую. В итоге Роман получил травму колена, а его машина - повреждения. Накануне СМИ сообщали о двух украинцах, избитых охранником возле ночного клуба в польском городке Владыславово. Секьюрити не понравилось, что мужчины общались на родном языке. Один из пострадавших на 18 дней впал в кому и частично потерял память. И хотя в сентябре Киев и Варшава договорились сотрудничать по линии защиты прав своих граждан, пока эти благие намерения остаются лишь на бумаге.

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