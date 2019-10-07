Во вторник в онлайн-прокат выходит новый документальный фильм британского режиссера Азифа Кападиа об одном из самых величайших и в то же время противоречивых футболистов в истории, Диего Марадоне.

Казалось бы, жизнь аргентинца разложена на молекулы, и добавить тут особо нечего. Однако у Кападиа есть мощнейший козырь. Режиссеру посчастливилось заполучить в свое распоряжение около 500 часов архивного видео, о котором до сих пор мало кто знал. Оказывается, один из первых менеджеров Марадоны хотел сделать фильм про восходящую звезду, чтобы впоследствии продвигать ее в США. Таким образом, к Диего были приставлены два оператора, которые следовали за игроком буквально по пятам с 1981 по 1987 год. Фильм в итоге так и не состоялся, а видеозаписи были утеряны на 30 лет.

Благодаря найденным пленкам Кападиа создает в своей ленте тот же невероятный эффект соприсутствия, которым покорил его предыдущий документальный фильм о певице Эмми Уайнхаус, выигравший, к слову, в 2016 году "Оскар". Первые кадры - из машины, несущейся с Марадоной на бешеной скорости по направлению к неаполитанскому стадиону "Сан Паоло", где Диего вот-вот проведет свою первую пресс-конференцию после перехода в "Наполи". Дальше - выход на клокочущую арену и растерянный взгляд главного героя. Глаза Марадоны - главное, за чем стоит следить в этих съемках, считает сам Кападиа.

С помощью архивных видео, сопровождаемых комментариями близких людей игрока, режиссер рассказывает свою версию истории знаменитого аргентинца. В ней застенчивый, неуверенный в себе мальчик Диего борется с идущим на поводу у толпы Марадоной. "С Диего я пошел бы на край света, ради Марадоны не сдвинулся бы и с места", - признается личный тренер футболиста Фернандо Синьорини.

В конечном счете Марадона оказался сильнее. "Футбол построен на лжи. Ты делаешь движение в одну сторону, а сам уходишь в другую", - говорил аргентинец. По сути, таким было кредо Марадоны и в жизни, которая превратилась в череду "финтов": измены жене, отказ от внебрачного сына, дружба с мафией и употребление кокаина. Расплачиваться игроку, по сути, пришлось своей карьерой. "Футболист Марадона умер, - говорит в конце Синьорини. - Осталась только легенда".