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В России раскупили новейшие смартфоны Samsung, несмотря на цену

Текст:   Антон Благовещенский
07.10.2019,  
17:34

Компания Samsung полностью распродала первую партию смартфонов Galaxy Fold, поставленных в Россию, в рамках предзаказа. Чтобы раскупить раскладные девайсы, россиянам хватило уик-энда, пишет "Прайм" со ссылкой на пресс-службу Samsung.

Предзаказы на смартфоны Galaxy Fold, оборудованные гибким 7,3-дюймовым дисплеем, способным складываться пополам, стартовали в минувшую пятницу, 4 октября. Стоимость девайса оказалась рекордной - 160 тысяч рублей.

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Для сравнения - самый свежий и навороченный iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти продается по цене 130 тысяч рублей в официальном магазине Apple.

Неизвестно, какое количество новейших смартфонов Samsung было в первой партии устройств, поставленных для продажи в России. Широкие продажи новинки стартуют 25 октября.

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