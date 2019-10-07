В Россию могут прийти Xiaomi Mi Band с NFC

В настоящее время смарт-браслет Xiaomi Mi Band с поддержкой технологии NFC имеет смысл покупать лишь тем, кто живет в Китае. "Подружить" устройство с популярными платежными системами вроде Google Pay нельзя.

Однако в будущем ситуация может измениться - как пишет GizChina, уже следующая версия Xiaomi Mi Band 5 будет доступна на глобальном рынке. Издание отмечает, что компания заинтересована в этом, поскольку множество ее фанатов и владельцев умных устройств живут за пределами Китая. Россия для Xiaomi - один из важных рынков.

Стоит отметить, что официального подтверждения информация о выходе Mi Band с глобальной поддержкой NFC пока не получила. Но мы будем верить и надеяться. Хотя известно - "платить часами" не так удобно, как кажется, поскольку нужно довольно неестественно выворачивать запястье, чтобы поднести браслет к терминалу.