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В Россию могут прийти Xiaomi Mi Band с NFC

Текст:   Антон Благовещенский
07.10.2019,  
12:49
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В настоящее время смарт-браслет Xiaomi Mi Band с поддержкой технологии NFC имеет смысл покупать лишь тем, кто живет в Китае. "Подружить" устройство с популярными платежными системами вроде Google Pay нельзя.

Однако в будущем ситуация может измениться - как пишет GizChina, уже следующая версия Xiaomi Mi Band 5 будет доступна на глобальном рынке. Издание отмечает, что компания заинтересована в этом, поскольку множество ее фанатов и владельцев умных устройств живут за пределами Китая. Россия для Xiaomi - один из важных рынков.

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Стоит отметить, что официального подтверждения информация о выходе Mi Band с глобальной поддержкой NFC пока не получила. Но мы будем верить и надеяться. Хотя известно - "платить часами" не так удобно, как кажется, поскольку нужно довольно неестественно выворачивать запястье, чтобы поднести браслет к терминалу.

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