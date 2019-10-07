В США представили план по "сдерживанию" России в Черном море

Американский политологический центр RAND Corporation представил доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте центра.

Так, эксперты предлагают развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны, а также береговые ракетные комплексы. Среди других мер - расширение учений НАТО и помощь Украине и Грузии в развитии оборонной техники.

Ранее в НАТО признали вероятность превосходства России. Генсек альянса Йенс Столтенберг в числе успехов РФ назвал развитие "собственного интернета" и постоянную модернизацию Вооруженных сил. В частности, это касается гиперзвукового оружия.